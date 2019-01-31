Маршрутка врезалась в лесовоз. Погибло четыре человека

Сегодня в Иркутской области произошла страшная авария, в которой погибли четверо и пострадали пять человек, в том числе ребенок.

В 7 утра на 67-м километре автодороги Иркутск — Усть-Уда произошла авария с участием маршрутного такси и лесовоза, в которой пострадали 5 человек, в том числе ребенок, и погибли четверо.

«Следователями специализированного отдела по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области назначено и проводится доследственная проверка по факту дорожного происшествия, в результате которого погибли 4 человека, еще 5 граждан госпитализированы. Количество пострадавших устанавливается», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.

Уже известно, что водитель микроавтобуса Toyota Hiace, который вез пассажиров от поселка Оса в сторону Иркутска, врезался в Боханском районе, около села Александровское в стоящий на дороге сломавшийся груженый лесовоз.

В ликвидации последствий ДТП принимали участие сотрудники ГИБДД, а также восемь работников МЧС и медики. Четыре пассажира маршрутки погибли на месте аварии, еще пять человек были госпитализированы и сейчас находятся в больнице, двое из них — в тяжелом состоянии, ребенок и еще двое взрослых получили травмы средней степени тяжести.

В данный момент полиция Иркутской области разбирается в причинах ДТП, устанавливают виновных и опрашивают свидетелей.

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Фото: ГУ МВД России по Иркутской области