С пробками будут бороться с помощью искусственного интеллекта

Подключение искусственного интеллекта позволит увеличить скорость движения автомобилей до 80–100 км/ч, сообщили в НТИ «Автонет».

Национальная технологическая инициатива (НТИ) «Автонет» представила способ решения проблем с пробками в городе при помощи искусственного интеллекта. Если большинство автомобилей в городе будут оснащены технологиями связи V2X (сервисы, позволяющие автомобилям взаимодействовать между собой и дорожной инфраструктурой), то все участники движения смогут обмениваться данными о местоположении друг друга, работе светофоров и городском трафике. И такое будущее не за горами — это может произойти уже в следующем десятилетии.

В ситуационном центре система в режиме реального времени сможет отслеживать количестве автомобилей на дорогах города и перенаправлять потоки при выборе маршрута из пункта А в пункт Б. Таким образом можно будет избавить городские дороги от пробок без расширения инфраструктуры и строительства новых дорог. При этом средняя скорость движения в городе увеличится до 80–100 км/ч. Сейчас средняя скорость движения на Садовом кольце в Москве в утренний час пик составляет около 27 км/ч. Что касается искусственного интеллекта, то такие системы могут разрабатывать в НП «Глонасс», Ростелекоме и Ростехе.

В «Автонете» надеются, что для владельцев машин эта услуга будет бесплатной, но, возможно, механизмы взимания платы все же внедрят. В последнем случае ее стоимость будет зависеть от загруженности дорог и популярности того или иного маршрута.

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Фото: Ведомости/ТАСС