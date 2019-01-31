10yearschallenge: как изменились предпочтения россиян за 10 лет

За 10 лет автомобильный рынок России снизился на 40%. Но самое интересное то, как изменились приоритеты отечественных автомобилистов.

По целому ряду причин в нашей стране за 10 лет продажи легковых автомобилей сократились на 40%: с рекордных 2,74 млн, реализованных в 2008 году, до 1,67 млн штук, проданных в 2018-м. Это, конечно, интересный факт, но предсказуемый. Гораздо занимательнее то, как изменились предпочтения российских автомобилистов за прошедшие 10 лет.

Например, десять лет назад бестселлером являлся представитель С-класса Ford Focus, а о корейских автомобилях никто и не мечтал — они только начинали завоевывать наш рынок. Теперь же самой продаваемой иномаркой является Kia Rio из класса В.

Уход из топов Фокуса объясняется легко. В дни его популярности на автомобили класса С приходилось более 40% продаж, делится статистикой «Автостат». Теперь же этот класс занимает лишь 7% рынка. Сегодня россияне предпочитают кроссоверы, доля которых достигла уже 43,6% и продолжает расти. На 10% вырос спрос и на автомобили класса В, что тоже несложно объяснить: постепенно, от поколения к поколению, эти машины росли и становились все просторнее, пока не достигли размеров машин класса С десятилетней давности. Средние габариты автомобилей класса С тоже увеличились, а сами они стали дороже, потеснив немного машины класса D, доля которых, кстати, выросла с 5,1% до 5,4%. Популярнее за эти годы стали минивэны, заняв 4,1% рынка, во многом благодаря появлению Лады Largus.

Субкомпактные городские автомобили класса А скоро вовсе исчезнут, так как их доля сократилась за 10 лет с 2,3% до 0,3%. Не пользуются былым спросом и бизнес-класс, доля которого сократилась с 2,8% до 1,2%. Неизменным остался только сегмент пикапов — стабильные 0,7%.

Что касается кроссоверов, то своей популярностью они обязаны появлению доступных по цене моделей, чья стоимость вполне сопоставима с ценой современных представителей класса С. Следуя за предпочтениями российских автомобилистов, производители активно выводят на наш рынок самые разнообразные кроссоверы. А некоторые даже торгуют исключительно кроссоверами и внедорожниками, убрав из автосалонов седаны, хэтчбеки и минивэны.

В результате, если десять лет назад автомобилисты в почти 70% случаев предпочитали машины классов С и В, то теперь 80% покупателей останавливают свой выбор на кроссоверах и подросших городских машинах В-класса.

Выбрав автомобиль, покупателю нужно определиться еще с его комплектацией и цветом. О том, какие цвета автомобилей являются самыми популярными сегодня в России, можно узнать здесь.

Купив же автомобиль, мы начинаем нарушать на нем правила дорожного движения. Какими пунктами ПДД россияне пренебрегают чаще всего? Ответ читайте здесь.

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