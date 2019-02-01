Ford Kuga, Focus и Mondeo получили в России новую версию

В компании утверждают, что новая спецсерия станет очень выгодным предложением.

Спецсерия для всех трех моделей называется «Ультра Комфорт» и включает в себя опции, ранее доступные лишь в составе пакетов или топовых версий. По словам представителей компании, это позволит сэкономить до 80 тыс. руб. только на опциях, которые до этого приходилось заказывать отдельно.

Серия «Ультра Комфорт» для кроссовера Ford Kuga сделана на базе комплектации Titanium и дополнительно включает в себя адаптивные биксеноновые фары, систему открытия багажной двери hands-free (для открытия достаточно взмаха ногой под задним бампером), парковочный помощник с парктрониками спереди и сзади и электропривод складывания зеркал.

Версия для Ford Focus базируется на комплектации Trend Plus и дополнена мультимедийной системой SYNC 3 с 8-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камерой заднего вида, 2-зонным климат-контролем, датчиками дождя и света, хроматическим внутрисалонным зеркалом, электрообогревом лобового стекла, форсунок стеклоомывателей и руля с кожаной обивкой, а также функцией задержки выключения фар Follow-me-home.

Седан Ford Mondeo серии «Ультра Комфорт» помимо оснащения версии Titanium получил кожаный салон/комбинированную отделку кожей и замшей (в зависимости от двигателя), светодиодные динамические фары, передние сиденья с 10 электрорегулировками с функцией памяти для водительского сиденья, обогрев всех сидений, навигацию, камеру заднего вида, тонировку стекол.

Ford заменит субкомпактный EcoSport кроссовером на базе новой Fiesta.

Недавно Ford Mondeo получил на европейском рынке новые двигатели и дополнительное оснащение.

Фото: Ford