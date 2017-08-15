В России существенно подорожали кроссоверы Zotye

Прибавка стоимости на некогда доступные китайские кроссоверы марки Zotye составила до 110 тыс. рублей.

Компания Zotye увеличила цены на продаваемые в России кроссоверы T600 и Coupa на сумму от 32 000 до 110 000 рублей. Следует отметить, что седан Z300, стоимость которого составляла 540 000 рублей, с продаж у нас снят.

Подорожали обе комплектации кроссовера Zotye T600. В версии Luxury автомобиль стал дороже на 32 000 рублей, а в версии Royal — на 40 400 рублей, пишет агентство «Автостат». В результате купить кроссовер T600 в нашей стране теперь можно за сумму от 882 000 до 957 000 рублей. Это стоимость автомобиля с 149-сильным мотором и механической коробкой: поставки в Россию автомобиля с роботизированной КП прекращены.

Стоимость кросс-купе Zotye Coupa, который появился в продаже в октябре прошлого года, увеличилась на сумму от 60 000 до 110 000 рублей. Теперь для покупки самого доступного Coupa в комплектации Exalted потребуется 1 100 000 рублей. Эта версия с автоматической трансмиссией и парой дополнительных систем обойдется уже в 1 210 000 рублей. К комплектации Royal за кросс-купе придется заплатить 1 350 000 рублей.

Следует отметить, что по ряду причин автомобили Zotye пользуются в России достаточно большой популярностью. В 2018 году дилеры марки реализовали в нашей стране 3175 машин этой китайской марки, что на 192% больше, чем годом ранее.

Zotye T600 входит в топ-10 самых продаваемых в нашей стране китайских кроссоверов. О том, какая модель находится на первом месте, можно узнать здесь.

Китайские автомобили уже никогда не будут дешевыми. Автопроизводители Поднебесной поняли: россиянам не нужны бюджетные китайские машины, но есть спрос на модели более дорогих сегментов по приемлемым ценам.

Фото: Zotye