В России увеличилась стоимость кроссоверов Honda

Автомобили Honda подорожали для российских покупателей на сумму до 125 000 рублей.

В связи с ростом НДС и ослаблением курса рубля компания Honda скорректировала цены на свои автомобили. Увеличение стоимости составило от 95 000 до 125 000 рублей.

Honda CR-V, подорожавший на 95 тысяч, стоит от 2 084 900 рублей, пишет агентство «Автостат». Максимальная цена автомобиля в комплектации Prestige теперь оценивается в 2 664 900 рублей. До этого стоимость модели корректировалась в декабре 2018 года. Тогда кроссовер стал дороже на 30 000 рублей.

На 125 000 вырос ценник на 7-местный кроссовер Honda Pilot. Как и в случае с CR-V, подорожание коснулось в равной степени всех комплектаций автомобиля, который теперь предлагается по цене от 3 124 900 до 3 724 900 рублей. Этой весной на рынок выйдет обновленная версия Пилота, которая, вероятно, станет несколько дороже актуальной версии.

Следует отметить, что спрос на кроссоверы Honda в России растет. Так, в 2018 году продажи машин этой марки увеличились более чем в два раза по сравнению с результатами 2017 года. Всего же компания продала 5113 автомобилей.

Если для Пилота это первое подорожание на российском рынке, то для CR-V — уже третье.

Пилота это первое подорожание на российском рынке, то для CR-V — уже третье. Honda CR-V является одним из самых популярных кроссоверов в мире.

Фото: Honda