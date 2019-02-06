Mercedes-Benz снова отзывает автомобили в России

Сорвать погоны мне обещают каждую смену: монолог инспектора ГИБДД

12-часовая смена, постоянный объезд одного и того же участка, рабочие праздники, которые уже и не праздники, хамящие водители — в работе инспектора ДПС вроде не так много плюсов. Но герой материала «За рулем» хочет, чтобы и дочь пошла работать в полицию.