Mercedes-Benz снова отзывает автомобили в России

Под сервисную кампанию попали модели С-класса и GLC, купленные в период с 2017 по 2018 годы.

Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC

Mercedes-Benz > GLC

Mercedes-Benz C-класса
Mercedes-Benz C-класса

Mercedes-Benz > C-класса

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В России опять отзывают много небезопасных Мерседесов

В России отзывают 7011 автомобилей марки Mercedes-Benz С-класса и кроссоверов GLC (W205 и X253).

В автомобилях найден дефект подушек безопасности передних пассажиров, но связан он на этот раз не с неисправным газогенератором или непроизвольным срабатыванием, а с неверным отображением статуса подушки на центральной консоли.

Для устранения неисправности владельцам отзываемых автомобилей необходимо записаться на прием в сервис ближайшего официального дилера Mercedes-Benz, мастера которого актуализируют программное обеспечение головного устройства Audio 20. Все работы будут производиться бесплатно.

О необходимости обновления ПО владельцев дефектных автомобилей известят официальные представители АО «Мерседес-Бенц РУС» по телефону или почте. Узнать об этом можно и самостоятельно, сверив VIN-код своего автомобиля со списком кодов отзываемых машин, опубликованным на сайте Росстандарта.

Фото: Mercedes-Benz

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