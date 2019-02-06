Mercedes-Benz снова отзывает автомобили в России

В России отзывают 7011 автомобилей марки Mercedes-Benz С-класса и кроссоверов GLC (W205 и X253).
В автомобилях найден дефект подушек безопасности передних пассажиров, но связан он на этот раз не с неисправным газогенератором или непроизвольным срабатыванием, а с неверным отображением статуса подушки на центральной консоли.
Для устранения неисправности владельцам отзываемых автомобилей необходимо записаться на прием в сервис ближайшего официального дилера Mercedes-Benz, мастера которого актуализируют программное обеспечение головного устройства Audio 20. Все работы будут производиться бесплатно.
О необходимости обновления ПО владельцев дефектных автомобилей известят официальные представители АО «Мерседес-Бенц РУС» по телефону или почте. Узнать об этом можно и самостоятельно, сверив VIN-код своего автомобиля со списком кодов отзываемых машин, опубликованным на сайте Росстандарта.
- Предыдущие два отзыва автомобилей Mercedes-Benz, в октябре и ноябре прошлого года, были связаны с дефектами ремней безопасности.
- Причиной летнего отзыва автомобилей Mercedes-Benz стали отваливающиеся спинки кресел.
Фото: Mercedes-Benz
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