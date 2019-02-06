Continental придумал, как передавать терабайты информации по воздуху

На смену устаревающей автомобильной антенне в виде акульего плавника скоро придет интеллектуальный модуль, способный передавать и принимать гигабайты информации сразу по нескольким каналам.

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Continental получила одобрение от антимонопольных органов на приобретение компании Kathrein Automotive, а это значит, что в ближайшее время в распоряжении компании появится интеллектуальный антенный модуль, способный одновременно работать с удаленным доступом к автомобилю, навигационной системой, принимать радиосигнал, раздавать Wi-Fi, обмениваться гигабайтами информации с другими автомобилями, а также инфраструктурой и так далее. Благодаря этому электропроводка транспортных средств станет проще, так как вместо 22 антенн, а именно столько их насчитывается, например, в подключенном автомобиле, будет устанавливаться лишь одна от Continental, который давно занимается не только шинами, но и разработкой весьма интересных систем.

Основными же функциями интеллектуального антенного модуля являются интеграция в автомобиль технологий, подобных 5G Hybrid V2X, что обеспечивает связь через мобильную сеть, а также быстрая и надежная прямая передача данных.

Continental и Kathrein уже представили на рынке две новые разработки. Это тот самый интеллектуальный антенный модуль и многофункциональный терминал интеллектуальных устройств. Интеллектуальный антенный модуль заменит множество устанавливаемых в современных автомобилях антенн. Это не только сделает проводку проще и позволит сэкономить место за счет компактного дизайна, но и одновременно улучшит качество сигнала. Многофункциональный терминал интеллектуальных устройств позволит водителям легко интегрировать все свои гаджеты в сеть автомобиля.

Покупка компанией Continental фирмы Kathrein Automotive позволит ей занять лидирующие позиции на рынке автомобильных антенн, который на протяжении трех лет, согласно прогнозам, будет расти на 6,5% в год.

Сотрудники Kathrein Automotive работают в восьми филиалах, находящихся в Бразилии, Китае, Германии, Мексике, Португалии и США. Стоимость сделки о покупке не разглашается.

В Continental разработали технологию создания смеси для шин из недорогих российских одуванчиков.

Другой интересной разработкой Continental, которую можно купить уже сегодня, является обрезиненный шип. Тихий и долговечный.

Иллюстрации: Continental