Депутаты поддержали законопроект о «народных инспекторах» на дорогах

Если такой закон примут, назначать административное наказание за отдельные нарушения ПДД можно будет на основе видеозаписей от активных граждан.

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Госдума приняла в первом чтении проект закона, которым предлагается выносить административные наказания за отдельные нарушения правил дорожного движения без составления протокола, если они зафиксированы гражданами на видео.

К таким нарушениям относятся проезд на красный сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, непредоставление преимущества в движении пешеходам и нарушение правил остановки или стоянки автомобилей.

Выполнять функцию общественного контроля смогут так называемые народные инспекторы (активисты), но при условии, что они будут зарегистрированы в специальной Федеральной государственной информационной системе и иметь технические средства с функцией видеозаписи и специализированным программным обеспечением.

Программное обеспечение для приема таких «сигналов» должно регламентировать Правительство РФ.

Законопроект о «народных инспекторах» был внесен в Госдуму правительством в 2017 году.

В Москве и Татарстане прошло тестирование участия общественности в выявлении и фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Выяснилось, что граждане охотно включаются в эту работу и активно направляют в полицию и в другие инстанции свои фото- и видеоматериалы по замеченным нарушениям. Приложение для смартфонов для активных граждан в ГИБДД начали разрабатывать еще в 2016 году.

Также сегодня в первом чтении был принят правительственный законопроект об ужесточении ответственности за оставление места ДТП, если есть пострадавшие или жертвы.



Фото: Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС