Водитель врезался в столб, но даже не заметил этого

Пополняем копилку удивительных историй за рулем. Обычно автовладельцы переживают по поводу малейшей царапинки на кузове, но только не эта автоледи…

На кадрах, полученных с видеорегистратора, пытающийся совершить обгон автомобиль сначала заносит, потом он врезается в столб, его разворачивает, снова кидает на дорогу… и он продолжает движение как ни в чем не бывало. Автор видео сообщил местному изданию city-n.ru, что за рулем «китайца» находилась женщина и что его удивило — она даже не остановилась, чтобы осмотреть повреждения, а бодренько так «поскакала» дальше. Добавляет этой ситуации комичности, что происходит все под не менее странной «растяжкой» на дороге с надписью «Драндулет».

Ну как водится, автор видео сетует на безголовость женщин, хотя справедливости ради стоит отметить, что странных водителей среди мужчин ничуть не меньше. Что касается такой вот реакции дамочки, или, вернее, ее полного отсутствия, то тут возможны варианты: либо она решила, что поздно метаться, дома разберется, либо просто находилась в шоковом состоянии после мощного удара о столб.

Конфликт двух представительниц прекрасного пола на дороге закончился «катанием» на капоте.

В канадском городе Корнуолл пожилая дама перепутала на парковке свою машину с чужой и, сама того не желая, превратилась в угонщицу.

Видео: YouTube