У православного батюшки-мотоциклиста в США угнали Harley

Священник уже год служит в Миссури в Свято-Архангельском женском монастыре. И вот в одночасье он лишился своего основного средства передвижения.

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У батюшки Михаила Волжанского угнали мотоцикл Harley-Davidson Tour Glide 1989 года выпуска, который он приобрел за 4500 долларов, сообщил Fox 2.



Священник заинтересовался мотостилем жизни, когда его пригласили помолиться с группой байкеров в России. Семинар для православных мотоциклистов в Миссури перевернул всю жизнь батюшки Михаила.

«Когда ты едешь на мотоцикле, ты буквально сливаешься с природой», — отмечает Волжанский.

Ему нравится ощущать тепло солнечных лучей, свежий воздух и любоваться природой.

Волжанский служит в небольшой русской православной общине в Свято-Архангельском женском монастыре и трудится без официальной зарплаты, полагаясь лишь на пожертвования прихожан. На эти деньги он содержит свою семью, а единственную машину делит с женой. Но когда на улице выше 32 градусов, он обычно пользуется мотоциклом.

3 февраля отец Михаил совершил прогулку на мотоцикле, воскресный денек был солнечным, и ничто не предвещало потери. Вернувшись на территорию церкви, он припарковал свой Харлей у крыльца и заметил пропажу лишь через три дня.

Его товарищ и прихожанин церкви мотоциклист Даррен Джонсон отмечает, что эта кража стала очень болезненной для Волжанского. По ощущениям это похоже на то, словно умер кто-то из родственников.

Чтобы помочь приятелю, Джонсон создал учетную запись в GoFundMe в надежде собрать 6500 долларов и купить Волжанскому новый мотоцикл.

«Надеюсь, если всего несколько человек проявят щедрость, мы сможем вернуть его на два колеса», — мечтает Джонсон.

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Фото: YouTube