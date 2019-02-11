Инвалиды получат разрешение на парковку в любом регионе

Разрешение будет выдаваться через сайт госуслуг, и это, по сути, освободит их от знака «Инвалид», ведь проверять законность льготной парковки можно будет по номеру автомобиля.

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Минтруд разрабатывает законопроект, по которому инвалиды смогут получать опознавательные знаки, позволяющие бесплатно парковаться в любом регионе России, через сайты госуслуг, а не в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ). Данные о знаках внесут в специальный электронный реестр, и проверять законность льготной парковки можно будет по номеру автомобиля, поэтому собственно сам знак «Инвалид» окажется избыточным.

Федеральный реестр инвалидов создан в 2017 году под эгидой Пенсионного фонда РФ, оттуда данные в электронном виде поступят администраторам парковок в регионах. Знак по-прежнему будет привязан к человеку, а не к машине, поэтому разрешение можно будет переносить в электронном виде на другие автомобили, если у льготника их несколько или если его подвозят разные люди, сообщает «Коммерсант».

Поправки должны вступить в силу летом 2020 года.

По действующим сейчас нормам знаки выдаются в бюро МСЭ, где подтверждают инвалидность. В Москве инвалидам разрешается парковаться на выделенных местах, других автовладельцев за это штрафуют на 5 тыс. руб., а машины эвакуируют.

Осенью прошлого года общественники обратили внимание на слишком большое количество автомобилей, паркующихся на стоянках для инвалидов и разъезжающих по выделенкам. В МВД обещали разобраться.

Конструкторы придумывают различные решения для повышения мобильности граждан с ограниченными возможностями. Одна из таких новаций — электромобиль, в котором инвалидная коляска одновременно служит креслом водителя.



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