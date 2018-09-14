Слишком много «автоинвалидов» и МЧС: полиция проводит облавы

Общественники обратили внимание полицейских начальников на слишком большое количество автомобилей, паркующихся на стоянках для инвалидов и разъезжающих по выделенкам. Глава МВД Владимир Колокольцев обещал разобраться и принять меры.

Члены Общественного совета при МВД России обратили внимание ГИБДД на то, что как-то много развелось инвалидов на столичных улицах. Особое удивление вызывает то, что ездят они порой на дорогостоящих иномарках ценой в несколько миллионов рублей. Один из докладчиков даже рассказал о Майбахе со знаком «инвалид», на что кто-то пошутил, что пока на такой автомобиль заработаешь, как раз инвалидом и станешь, пишет «Российская газета».



Шутки шутками, но министр внутренних дел Владимир Колокольцев отметил, что вопрос этот серьезный, и предложил провести ряд проверок, чтобы посмотреть, кто действительно паркуется на спецместах и выезжает на выделенки. Также на совещании было отмечено, что на выделенных полосах стало неоправданно много машин с символикой МЧС, что также вызывает вопросы. О проблеме в МВД знают: дело в том, что появились некие коммерческие организации, которые могут участвовать в спасательных операциях, но к МЧС они отношения не имеют. Им также позволено наносить цветографические схемы и устанавливать громкоговорители. В министерстве сейчас думают, как решить эту проблему.





Мероприятие по выявлению лжеинвалидов уже успели провести в Москве. В нем участвовал лично сам начальник столичной ГИБДД генерал-майор полиции Виктор Коваленко. Автомобиль одного из нарушителей прямиком направился на специальную стоянку. Госавтоинспекция напоминает, что не следует забывать о том, что парковочные места для инвалидов организованы не просто так, это сделано для облегчения и так непростой жизни людей с ограниченными возможностями. И, занимая их не по праву, автомобилисты не только нарушают ПДД, но и принципы морали.

В сентябре вступил в силу приказ Минтруда, ужесточающий выдачу знаков «Инвалид». Они станут именными и воспользоваться ими сможет лишь человек с ограниченными возможностями, который получил его после медико-социальной экспертизы (МСЭ) по месту регистрации или фактического проживания.

приказ Минтруда, ужесточающий выдачу знаков «Инвалид». Они станут именными и воспользоваться ими сможет лишь человек с ограниченными возможностями, который получил его после медико-социальной экспертизы (МСЭ) по месту регистрации или фактического проживания. В Белоруссии создали новый автомобиль для инвалидов — в него можно заезжать прямо на коляске, которая становится креслом водителя. Таким образом удается избежать затруднительной для людей с ограниченными возможностями пересадки.

Фото: Александр Щербак/ТАСС и ГИБДД