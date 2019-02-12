Водитель автобуса высадил 9-летнюю девочку на мороз

Ребенку пришлось идти вдоль трассы, пока его не заметила женщина-водитель и не отвезла к родителям.

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Очередной случай оставления ребенка в опасности зафиксирован в Алтайском крае. Вечером 11 февраля 2019 года в Барнауле водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту 25, высадил 9-летнюю девочку на обочине дороги в районе городской свалки. Температура воздуха в регионе была порядка 15–20 градусов мороза. По словам девочки, она пропустила нужную остановку, из-за того что окна в автобусе были замерзшие, а на обратную дорогу у нее денег не было. Ребенок находился в пяти километрах от дома, деньги на сотовом, как назло, тоже закончились.

Поэтому возвращаться ей пришлось пешком вдоль дороги, где ее и заметила сердобольная автомобилистка, проезжавшая мимо со своими детьми. По словам женщины, девочка плакала навзрыд и не могла ничего объяснить. Елена еле уговорила ее сесть в машину согреться. Потом она отвезла девочку к родителям, а информация об инциденте попала в СМИ. По факту «оставления в опасности 9-летней девочки в районе городской свалки Барнаула водителем пассажирского автобуса» Следственный комитет Российской Федерации по Алтайскому краю проводит проверку.

Следователи установят обстоятельства произошедшего, оценят действия водителя и руководства транспортной компании по оказанию услуг в сфере пассажироперевозок. После этого будет принято процессуальное решение.

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Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС