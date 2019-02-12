Гольф-класс за 600 тыс. рублей. «За рулем» называет лучшие автомобили

Материалы по темеКроссовер за 600 тысяч: лучшие варианты. Выбор ЗР
Гольф-класс отступает под натиском кроссоверов и компактных автомобилей: продажи в С-классе на российском рынке снижаются. Но среди подержанных авто по-прежнему можно встретить множество моделей разных производителей в этом классе.
Эксперты «За рулем» отобрали несколько популярных моделей, которые предлагаются на вторичке. Среди них как массовые автомобили, так и премиальные, разных годов выпуска и, естественно, в разном техническом состоянии.
В материале, который вышел в февральском номере журнала «За рулем» и на нашем сайте, можно узнать о плюсах и минусах автомобилей с пробегом, а также, какого года машины впишутся в небольшой по нынешним меркам бюджет.
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