Атака ушастых: этим слонам не понравился автобус

Даже удивительно, насколько гневными могут быть эти, казалось бы, вполне миролюбивые животные. Пассажиры транспортного средства пережили несколько тревожных минут.

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Судя по записи, в автобусе началась настоящая паника, ведь несколько взрослых слонов в явно дурном расположении духа преградили дорогу пассажирскому автобусу и их намерения оставались неизвестными. Животные эти настолько большие и сильные, что перевернуть его могли как пушинку.

Инцидент произошел 11 февраля в Южной Индии. Водитель автобуса государственной транспортной компании направлялся в городок Ути. Когда перед ним внезапно возникла «живая стена», он остановил машину на расстоянии от слонов и занял выжидательную позицию.

Многие пассажиры запаниковали и попросили его поехать назад, но водитель стал убеждать их, что ничего не случится, если только они не станут сами провоцировать животных. В автобусе закрыли все окна и стали ждать, что они предпримут. Несколько слонов приблизились к автобусу, издавая угрожающие звуки, постояли некоторое время, а потом ушли. Автобус продолжил движение.