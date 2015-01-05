Атака ушастых: этим слонам не понравился автобус

Судя по записи, в автобусе началась настоящая паника, ведь несколько взрослых слонов в явно дурном расположении духа преградили дорогу пассажирскому автобусу и их намерения оставались неизвестными. Животные эти настолько большие и сильные, что перевернуть его могли как пушинку.
Инцидент произошел 11 февраля в Южной Индии. Водитель автобуса государственной транспортной компании направлялся в городок Ути. Когда перед ним внезапно возникла «живая стена», он остановил машину на расстоянии от слонов и занял выжидательную позицию.
Многие пассажиры запаниковали и попросили его поехать назад, но водитель стал убеждать их, что ничего не случится, если только они не станут сами провоцировать животных. В автобусе закрыли все окна и стали ждать, что они предпримут. Несколько слонов приблизились к автобусу, издавая угрожающие звуки, постояли некоторое время, а потом ушли. Автобус продолжил движение.
- В объектив видеорегистратора попал законопослушный кот, которые сначала ждет, пока подъезжающие к зебре автомобили полностью остановятся, и только потом перебегает улицу.
- Настоящий испуг пережили водитель и пассажир автомобиля, через который вдруг решил перепрыгнуть олень.
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