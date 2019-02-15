На автосалоне в Женеве британская компания покажет заряженный вариант Bentayga, который традиционно для таких версий получит приставку Speed в названии.

В Bentley хвастаются тем, что Bentley Bentayga Speed стал самым быстрым внедорожником в мире. Но по показателям разгона до сотни машина уступает 650-сильному Lamborghini Urus. На это версии Speed британского внедорожника требуется 3,9 секунды, а Урус проделывает упражнение за 3,6 секунды. А вот по максимальной скорости в 306 км/ч машина превосходит как итальянский кроссовер (305 км/ч), так и более мощный Jeep Grand Cherokee Trackhawk (290 км/ч).

Рекордных показателей удалось добиться за счет форсировки 6-литрового двигателя W12, мощность которого подняли с 607 до 635 л.с. Также были перенастроены 8-ступенчатый автомат ZF, подвеска, которая стала жестче, и система контроля кренов Bentley Dynamic Ride. На Bentley Bentayga Speed стоит спортивная выпускная система. За доплату британцы предлагают карбон-керамические тормоза, которые легче стальных на 20 кг и выдерживают температуру до тысячи градусов.

Версию Speed легко отличить по окрашенным в цвет кузова нижним элементам, сплиттерам в переднем и заднем бамперах и развитому спойлеру над задней дверью. Радиаторная решетка и воздухозаборники в переднем бампере прикрыты крупноячеистой сеткой, что также выдает принадлежность автомобиля к линейке Speed. Кроме того, у Бентайги Спид тонированные фары и фонари, новые 22-дюймовые легкосплавные колеса и, естественно, соответствующие шильдики на нижней кромке передних дверей.

Интерьер, впервые для Bentayga, получил отделку алькантарой. Декоративные вставки в салоне отделаны карбоном, для интерьера версии Speed было разработано новое цветовое решение. За доплату можно заказать вышивку надписи Speed в верхней части сидений.

Цены на машину пока не объявлены. Обычная версия Bentley Bentayga с двигателем W12 в России стартует с отметки в 15 948 700 руб. Впрочем, ее легко можно увеличить в два раза, заказав дополнительные опции, самая дорогая из которых — часы с турбийоном.

У Bentley Bentayga есть и очень медленная версия с турбодизелем. Узнать о поведении этой машины можно из теста «За рулем».

Конкурентом Bentley Bentayga является Rolls-Royce Cullinan, продажи которого у нас стартовали прошлой весной.

Фото: Bentley