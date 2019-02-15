Платные парковки во дворах: «За рулем» разобрался, что происходит в Москве

Ряд СМИ поспешили заявить о том, что в столице власти города решили сдавать в аренду «куски асфальта» во дворах жилых домов.

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На самом деле, по крайней мере пока, речь об этом даже не идет. Москва действительно предлагает местным жителям 4300 машиномест в аренду по 82 адресам. Но речь о подземных паркингах, в которых городу принадлежит часть машиномест.

Именно об этом и говорится в утвержденной смете на ставки аренды в городе — сам документ называется «Ставки арендной платы за предназначенные для размещения транспортных средств части зданий и сооружений (машиноместа), находящиеся в имущественной казне города Москвы в пределах административных границ города Москвы».

Местные жители могут арендовать машиноместа вне конкурса. Для этого необходимо подготовить пакет документов, состоящий из копии паспорта, копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, выписки из Единого государственного реестра недвижимости на жилое помещение, подтверждающей имущественные права, в том числе на праве общей собственности, выданную не ранее 10 рабочих дней до дня подачи обращения в Департамент городского имущества.

Машиноместа, принадлежащие городу, находятся в Восточном, Северном, Западном, Северо-Восточном, Северо-Западном, Южном, Юго-Восточном, Юго-Западном и Центральном округах.

Для территорий, находящихся за пределами МКАДа, ставка установлена в размере 2000 руб. за кв.м, между ТТК и МКАДом — 2700 руб., между Садовым кольцом и ТТК — 4100 руб., между Бульварным и Садовым кольцами — 6000 руб., в границах Бульварного кольца — 7300 руб.

Обычная площадь машиноместа в подземных паркингах составляет от 15 до 18 кв.м. Таким образом, минимальная стоимость аренды машиноместа за пределами МКАДа составляет 32 000 руб., между ТТК и МКАДом — 43 200 руб., между Садовым кольцом и ТТК — 65 600 руб., между Бульварным и Садовым кольцами — 96 000 руб., в границах Бульварного кольца — 116 800 руб. Отметим, что речь идет о стоимости аренды за год.

Как сообщил «За рулем» эксперт по недвижимости Александр Чикалов, аренда от города для многих может стать выгодным предложением, так как у коммерческих структур аренда машиноместа между ТТК и МКАДом в среднем составляет 10 тыс. руб. в месяц, а при аренде у города она обойдется в 3375–4050 руб. в месяц в зависимости от размера машиноместа (15–18 кв.м).

С перечнем адресов, по которым возможна аренда машиномест от города, можно ознакомиться здесь.

Автовладельцам в Москве все же не стоит расслабляться: город планирует запретить въезд неэкологичного транспорта.

Три года назад Москва выставляла на аукцион 692 машиноместа в разных округах города.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС