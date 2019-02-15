Водитель грузовика спас дикого лиса от молочного пакета

Это захватывающее видео было снято в Аргентине. Кто знает, что случилось бы с рыжей плутовкой, если бы отважный шофер вовремя не пришел ей на помощь!

Водитель грузовика Нуньес остановился на отдых, когда обратил внимание на рыжий «шар», катавшийся по земле. Он забрался в грузовик повыше, чтобы лучше рассмотреть чудо, так как это было довольно далеко, и решил, что лиса связана, поскольку она металась по кругу. Нуньес подошел ближе и понял, что голова животного застряла в коробке из-под молока.

Казалось бы, что такого, снять с головы животного картонную коробку! Но, во-первых, лисы — первые разносчики опасных болезней, во-вторых, это крайне агрессивное дикое животное, милые и ласковые они только в детских сказках.

Нуньес вернулся к машине, чтобы взять телефон и пару перчаток, и таким образом появилось видео спасения лисы. Ему потребовалось около двух минут, чтобы вызволить животное, сам он иронично отмечает в кадре: «Посмотрите на это — доброе дело дня на сегодня уже сделано!».

Водитель позже пояснил, что мусорные баки в этом районе, как правило, переполнены, и многие животные роются в них в поисках пищи.

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Фото: YouTube