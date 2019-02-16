Автомобиль с двумя рулями: проверка дружбы на прочность

Управлять автомобилем, у которого есть по рулю на каждое колесо, смогут только закадычные друзья. Да и то при условии, что никто из них не станет подшучивать над соводителем.

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Хотите проверить свою дружбу на прочность? Прокатитесь на автомобиле с двумя рулями, один из которых управляет левым колесом, а другой — правым.

В Сети появилось видео, авторы которого оснащают автомобиль дополнительным рулевым управлением, после чего пробуют не поссориться в процессе езды на столь неординарном транспортном средстве.

Первая половина видео посвящена переделке автомобиля. Мастерам пришлось разрезать рулевую рейку на две части, чтобы колеса могли поворачивать независимо друг от друга. Затем они установили вторую рулевую колонку, из-за чего пришлось пожертвовать системой выхлопа. Но удалять глушители друзья не стали, а просто вывели их на переднюю правую стойку, как это делают на подготавливаемых к серьезному бездорожью вездеходах.

Во второй части мастера тестируют, наверное, не столько получившийся автомобиль, сколько свою дружбу. Масла в огонь, провоцируя на ссору, подливает разница передаточных чисел рулевых колонок: при одинаковом количестве оборотов рулей угол поворота колес заметно разнится. Тем не менее друзья действуют более-менее синхронно, иногда дурачась. К счастью, во время испытаний в передней подвеске машины ничего не оторвалось.

Можно ли при помощи такого автомобиля испытывать на прочность любовные отношения? Практически — да, но с этической точки зрения, пожалуй, не стоит.

Как выяснилось, в автомобиль можно установить два руля. Дальше — проблемы водителей. А можно оснастить машину двумя коробками передач. Дальше — проблемы окружающих.

Ничто не мешает добавлять автомобилям и колес. Если это получается у инженеров Mercedes-Benz, то почему не должно получиться у народного умельца?

Фото, видео: YouTube