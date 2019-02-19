На трассе «Дон» в аварии погибли 6 человек

В результате ДТП с участием трех автомобилей, один из которых принадлежит дорожным службам, погибли шестеро и пострадали еще 13 человек.

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Сегодня днем на 999-м километре трассы М-4 «Дон» в Октябрьском районе Ростовской области произошла авария с участием трех автомобилей, в результате которой погибли шесть человек и пострадали еще тринадцать.

Столкновение произошло на полосах, идущих в направлении Москвы. Причины и виновные в ДТП устанавливаются. Пока же известно, что в аварии участвовало три автомобиля: грузовик КАМАЗ, легковой седан Hyundai Elantra и пассажирский маршрутный микроавтобус, везший 17 пассажиров из Миллерово в Ростов. В данный момент движение на этом участке дороги затруднено.

« Всего для ликвидации ДТП привлекаются 53 человека, 20 ед иниц техники, от МЧС привлекаются 10 человек личного состава, 5 ед иниц техники », — говорится в сообщении местного управления МЧС .

По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель маршрутки, который, находясь в крайнем левом ряду, врезался в грузовик дорожных служб, сопровождавший бригаду рабочих, ремонтирующих разделительный отбойник между встречными полосами движения. От удара микроавтобус отбросило на едущую рядом машину Hyundai, после чего маршрутка опрокинулась набок.

Все пострадавшие направлены в медицинские учреждения города Шахты. Среди них 3-летний ребенок.

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Фото: ГУ МЧС по Ростовской области