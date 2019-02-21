Теперь и Mitsubishi Pajero Sport получил дешевую двухместную версию

Двухместный вариант внедорожника создали в Великобритании. Автомобиль считается коммерческим, а значит, и ставка налогообложения на него существенно ниже, что позволяет владельцам сэкономить.

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Специфика местного рынка обусловила необходимость превратить Mitsubishi Pajero Sport в двухместный автомобиль: в Великобритании он продается под названием Mitsubishi Shogun Sport Commercial.

Двухместный внедорожник базируется на обычной 7-местной версии автомобиля. У него сняты задние сиденья, что увеличило его вместимость. Сзади, таким образом, образовалась плоская грузовая площадка длиной 1920 мм, шириной 1000 мм и высотой 1040 мм.

Максимальная грузоподъемность коммерческого Mitsubishi Shogun Sport составляет 605 кг, а объем багажника — 1488 литров. Под капотом внедорожника расположился знакомый 2,4-литровый четырехцилиндровый дизельный мотор с турбонаддувом, мощностью 181 л.с., агрегатированный 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом Super Select II. Этот вариант автомобиля является коммерческой версией, предназначенной для бизнес-клиентов, поэтому его задние окна закрыты глухими накладками, стилизованными под сильно затонированное стекло.

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Фото: indianautosblog.com