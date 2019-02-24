Странный эксперимент: а что, если поставить квадратные колеса?!

Возможно, квадратные колеса сделают езду по ухабам комфортнее, если приноровиться и попадать углами в ямы.

За время, которое прошло с момента рождения автомобиля в конце девятнадцатого века, многое изменилось. Неизменной осталась только форма колес: круглые колеса хороши и отлично катятся. Но может пришло время поменять и их?

Голландский механик Мастер Мило решил собственными глазами увидеть, как ездит маленький хэтчбек с квадратными колесами. Он взял четыре стальных колесных диска и заключил их при помощи сварочного аппарата в квадратные короба из стальных труб. Получились идеально квадратные колеса, которые выдумщики установили на видавший виды Opel Corsa.

Переставив машину на новые квадратные колеса, Майло пытается ехать по грунтовой дороге. Это нужно видеть! Забегая вперед, скажем лишь, что сварные углы квадратных колес были постепенно разбиты и, в итоге, закруглены. Что поделаешь — природа не любит прямых линий и углов.

Нужно признать, что время квадратных колес еще не наступило: к ним не готова ни природа, ни человек. Поэтому разработчикам, хотят они того или нет, придется запрятать эту инновационную технологию поглубже в ящик стола.

Этот Opel Corsa успел уже натерпеться от Мастера Мило. Недавно механик со своим другом установили в этот маленький мирный хэтчбек два рулевых колеса.

У российских же умельцев выдумки немного другие. Например, сделать дом на колесах из шасси УАЗа и обычного сруба. Между прочим, « оно » поехало.

Фото, видео: Youtube