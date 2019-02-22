Названы самые популярные в России иномарки

На нашем рынке насчитывается уже 27 миллионов иномарок. Аналитики назвали самые популярные модели.

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Лидером стал Kia Rio — по России колесит 752 тысячи автомобилей этой модели. На втором месте соплатформенный «кореец» Hyundai Solaris — 739,2 тыс. штук. А вот некогда лидер Ford Focus опустился на третью строчку с показателем в 737,2 тыс. автомобилей.

На четвертом месте находится Toyota Corolla (697,3 тыс. шт.), которая была самой распространенной иномаркой в России до начала 2017 года. Замкнул пятерку лидеров Renault Logan (670,9 тыс. шт.). Кроме них в топ-10 российского парка легковых автомобилей зарубежных марок по состоянию на 1 января 2019 года попали: Chevrolet Niva (613,6 тыс. шт.), Volkswagen Polo (464,3 тыс. шт.), Toyota Camry (424,6 тыс. шт.), Daewoo Nexia (422 тыс. шт.) и Skoda Octavia (394,5 тыс. шт.).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «Автостат», Kia Rio два года подряд был лидером продаж среди иностранных автомобилей в России. При этом его продажи за это время оказалась более чем в 6 раз выше, чем у Ford Focus. Поэтому вполне естественно, что именно Kia Rio теперь самая распространенная иномарка в стране.

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