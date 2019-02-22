Рассекречен облик российского кроссовера Renault Arkana

В Сети появилось патентное изображение новинки, которую будут продавать на нашем рынке.

Материалы по теме Renault Arkana: рассматриваем новый кроссовер со всех сторон

Судя по единственному патентному изображению, серийный вариант машины не будет серьезно отличаться от прошлогоднего концепта. Renault Arkana сохранит купеобразный облик, различия заключаются лишь в мелочах. Например, колеса уменьшатся в размерах, машина получит привычные зеркала заднего вида.

Renault Arkana построят на модернизированной платформе В0, на которой уже базируется второе поколение Renault Duster. Но Аркана будет богаче оснащена и получит несколько режимов вождения, включая «снег», «лед», «песок» и другие.

То есть кроссовер будет однозначно полноприводным. Также по сравнению с Дастером его колесная база увеличится на 55 мм. Кроме того, машина получит иной модуль передней подвески с электроусилителем руля.

Технические детали серийной версии Renault Arkana пока не разглашаются. Но автомобиль должен обзавестись более мощным двигателем, чем тот, которым оснащаются соплатформенные Duster и Kaptur. Ранее представители компании говорили об абсолютно новом силовом агрегате, который затем получат и другие кроссоверы марки, выпускаемые в России.

Вероятнее всего, Renault Arkana агрегатируют 1,33-литровым турбомотором, который имеет несколько степеней форсировки. Но для российского рынка его мощность будет ограничена 140 л.с. В качестве базового силового агрегата кроссовер может получить 1,6-литровый атмосферник, которым сегодня оснащаются Renault Duster и Kaptur. В качестве трансмиссий Renault Arkana должна получить механическую 6-ступенчатую коробку и вариатор.

Фото: Noticias Automotive