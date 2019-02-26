Отличная новость! Opel точно возвращается в Россию

Opel возвращается к нам на новой волне, с новыми бизнес-партнерами, моделями и финансовыми предложениями.

О том, что бренд Opel готов вернуться на российский рынок, заявил председатель правления PSA Карлос Таварес. Компания приготовила стратегический план возврата и развития бренда Opel, который получил говорящее название «PACE!». Как заявили в компании, этот план позволит Опелю стать устойчиво прибыльным. Частью новой стратегии стал возврат марки и на наш рынок.

За успех марки у нас и в соседних странах будет отвечать Драган Ненадович. Его штаб-квартира разместится в Москве. Следует отметить, что Ненадович проработал в Opel много лет. Более того, ему хорошо знакомы рынки России и Украины.

«Выход бренда Opel на российский рынок позволит Группе PSA усилить свое присутствие в Евразийском регионе, расширить предложение для уже имеющихся клиентов и привлечь новых. С учетом запуска бренда Opel в Украине в прошлом году мы рассчитываем утроить объемы продаж брендов PSA в данном регионе к 2021 году. Добиться этого нам поможет выстраивание высокоприбыльного бизнеса», — заявил исполнительный вице-президент Группы PSA и операционный директор региона Евразия Яник Безар.

Генеральный директор Opel/Vauxhall Михаэль Лошеллер уверен, что Россия является для компании крупным и привлекательным рынком с большим потенциалом. К тому же Михаэль знает, что у немецкого бренда в России сложилась отличная репутация.

Opel придет к нам не с пустыми руками. Скоро в модельном ряду компании появится, например, новая Corsa.

Всего мы ждем от Opel шести классных моделей, которые, надеемся, компания выведет на наш рынок как можно быстрее.

Фото: Opel