Обновленный Honda Pilot: комплектации и цены

Компания Honda представляет на российском рынке обновленный 8-местный кроссовер Pilot 2019 модельного года.

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У рестайлингового Honda Pilot новый передний бампер с хромированной решеткой радиатора, диски иного дизайна и хромированные элементы. Теперь кроссовер во всех комплектациях оснащается светодиодными фарами ближнего света, такими же дневными ходовыми огнями и противотуманками. В салоне появились широкие откидные подлокотники для водителя и переднего пассажира.

Российским покупателям автомобиль предложат с полным приводом и все тем же 3-литровым двигателем мощностью 249 л.с. Комплектаций будет три, названия их нашим покупателям знакомы — это Lifestyle, Executive и Premium.

Цена автомобиля в версии Lifestyle стартует от 3 214 900 рублей. За эти деньги автомобиль оснащается кожаным салоном, интеллектуальной системой пуска двигателя кнопкой, электроприводом и обогревом зеркал, электростеклоподъемниками, электрорегулировкой в восьми направлениях для водительского сиденья и в четырех — для пассажира, электрорегулировкой поясничного упора на водительском кресле, обогревом передних сидений, датчиком света, камерой заднего вида и круиз-контролем.

За безопасность отвечают: ABS+ESP, передние подушки безопасности водителя и пассажира, боковые подушки безопасности, надувные занавески безопасности, система курсовой устойчивости, система помощи при подъеме, адаптивный электроусилитель руля, системы контроля давления в шинах и стабилизации прицепа.

Комплектация Executive дополнена интеллектуальной системой бесключевого доступа, сенсорным дисплеем, 3-зонным климат-контролем, электроприводом складывания и автоматической корректировкой наклона зеркал при движении задним ходом, обогревом задних сидений, передними и задними датчиками парковки, а также камерой заднего вида. Обойдется кроссовер в этой комплектации от 3 564 900 рублей.

В топовой версии появляются люк с электроприводом, вентиляция передних сидений, навигационная система, аудиосистема с 10 динамиками и развлекательная мультимедиа-система для пассажиров задних рядов. За автомобиль в комплектации Premium попросят от 3 814 900 рублей.

Заказать автомобиль можно уже сейчас, продажи начнутся в ближайшее время.

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Фото: Honda