Honda рассекретила салон нового хэтчбека

В Honda говорят, что интерьер спроектирован в расчете на теплую и привлекательную атмосферу. Нельзя не отметить, что у них получился весьма гостеприимный салон.
Кажется, что приборная панель состоит из трех экранов. Один находится непосредственно за рулем и на него транслируется основная информация, необходимая водителю. Правее расположены еще два сенсорных экрана, растянувшиеся почти на всю ширину салона.
Honda характеризует такую архитектуру как чистый и простой дизайн с интуитивно понятной технологией, ориентированной на пользователя.
Простота и лаконичность стали основными трендами при создании салонов новых поколений автомобилей. По этому пути идут не только специалисты из Хонды, но и из Тойоты, Фольксвагена и других автомобильных компаний.
- Интересный автомобиль, представляющий новый подход к дизайну, в Женеве покажет и Skoda.
- Компания Mitsubishi продолжает делать ставку на кроссоверы и везет в Женеву новый концепт.
Фото: Honda
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