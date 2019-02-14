Honda рассекретила салон нового хэтчбека

Японский производитель опубликовал фото интерьера серийной версии электромобиля Urban EV, премьера которого состоится в марте на автосалоне в Женеве.

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В Honda говорят, что интерьер спроектирован в расчете на теплую и привлекательную атмосферу. Нельзя не отметить, что у них получился весьма гостеприимный салон.

Кажется, что приборная панель состоит из трех экранов. Один находится непосредственно за рулем и на него транслируется основная информация, необходимая водителю. Правее расположены еще два сенсорных экрана, растянувшиеся почти на всю ширину салона.

Honda характеризует такую архитектуру как чистый и простой дизайн с интуитивно понятной технологией, ориентированной на пользователя.

Простота и лаконичность стали основными трендами при создании салонов новых поколений автомобилей. По этому пути идут не только специалисты из Хонды, но и из Тойоты, Фольксвагена и других автомобильных компаний.

Интересный автомобиль, представляющий новый подход к дизайну, в Женеве покажет и Skoda.

Компания Mitsubishi продолжает делать ставку на кроссоверы и везет в Женеву новый концепт.

Фото: Honda