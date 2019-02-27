В правительстве рассказали, насколько подорожает бензин

За первые два месяца года стоимость топлива выросла примерно на 1,7%. Причина — увеличение НДС с 18 до 20%.

Цена бензина в России в 2019 году вырастет не более чем на 4,3%, такой прогноз дал глава Минэнерго Александр Новак. При этом за первые два месяца года стоимость топлива выросла примерно на 1,7% из-за увеличения НДС с 18 до 20%. Но это объективная ситуация, и она не стала неожиданной, заявил изданию Gazeta.ru министр энергетики РФ Александр Новак.

«Прогноз по инфляции, напоминаю, согласно прогнозу Министерства экономического развития, составляет 4,3% по 2019 году. Это те проценты повышения цен, которые могут быть достигнуты в течение этого года, но не более», — сказал он.

Министр напомнил ситуацию, которая сложилась в мае 2018 года, когда цены на розничном рынке выросли примерно на 10%. Правительством были предприняты меры по сдерживанию цен, а также с 1 июля 2018 года снижены акцизы на бензин и дизельное топливо.

В 2019 году также могут быть применены сдерживающие механизмы. Например, государство компенсирует компаниям разницу между установленной базовой ценой топлива и более высокой экспортной. Также предусмотрен обратный акциз на нефть, поступающую на нефтеперерабатывающие заводы — его получат те компании, которые уже модернизировали производство или намерены сделать это в течение трех лет.

Известно, что договоренность правительства с нефтяниками о сдерживании цен действует до конца марта 2019 года. В самих компаниях считают это соглашение нерыночным, но открыто спорить не решаются.

Среди регионов России с самым дешевым бензином лидирует Ямало-Ненецкий округ.

Стоит ли стремиться к тому, чтобы непременно всегда заправляться «до полного», разбирался наш автор.



Фото: Ведомости/ТАСС