Jaguar представил обновленный XE

Седан теперь выглядит немного агрессивнее, в то время как салон стал удобнее и технологичнее.

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Сегодня компания Jaguar представила обновленный седан XE, который прибавил агрессивности снаружи и добродушия внутри.

Внешние изменения незначительны, но заметны. Это новые светодиодные фары и задние фонари, которые стали уже. Новый дизайн получил и задний бампер автомобиля.

Перемены внутри обновленного XE оказались гораздо заметнее. Седан обзавелся новой центральной консолью, оснащенной селектором передач SportShift и переключателем JaguarDrive Control от модели F-Type. Новое рулевое колесо и цифровая панель приборов достались автомобилю от I-Pace, как и информационно-развлекательная система Touch Pro Duo. Кроме того, в отделке салона применяются новые, более качественные материалы.

Обратите внимание: зеркало заднего вида выглядит немного странно. Это потому, что на самом деле это не зеркало. В автомобиле используется система ClearSight, которая состоит из широкоугольной камеры заднего вида и высококонтрастного монитора, установленного на месте зеркала. Таким образом, обзору назад ничто и никогда не мешает.

Теперь Jaguar XE оснащается четырьмя доработанными двигателями на выбор. Это 2-литровый турбодизель мощностью 180 л.с., две версии 2-литрового бензинового турбомотора мощностью 249 или 300 л.с., а также 3-литровый бензиновый двигатель V6 мощностью 380 л.с. Все моторы работают в паре с 8-ступенчатым автоматом.

В продаже обновленный Jaguar XE появится в ближайшее время.

Фото: Jaguar