Вы видите ягуара? А он есть! Jaguar троллит немецких конкурентов

В новой рекламной кампании Jaguar большую кошку не замечает никто, кроме собак.

Ягуара не видит даже голубь

Компания Jaguar выпустила три рекламных ролика, в которых главные герои гуляют в компании большого порыкивающего ягуара. Причем все три — немецкие овчарки? и это явно неспроста. Недоумение у окружающих вызывает поведение хозяев ягуара. Например, девушка, избегающая всего популярного, просто-таки шокирует мужчину на ресепшен отеля: «Погоди ты со своим ягуаром! Видишь, тут человек от популярных предложений отказывается!».

Возможно, кто-то заметит большую хищную кошку на втором ролике? Да. Собаки его видят, нервничают и тут же дружно делают лапы. А что их хозяин? Он просто потерялся в догадках и явно не замечает ягуара, как, впрочем, и читающая рядом книжку девушка и два приверженца ЗОЖ, разминающиеся неподалеку. Не обращают внимание на дикого зверя и старики на лавочке, но их можно понять — чего только они в своей жизни не видели.

Третий ролик вновь возвращает нас в отель, где дневного консьержа, судя по всему, уже увезли в «желтый дом» в смирительной рубашке, а на его место заступил матерый метрдотель. Он мягко пытается остановить идущую гулять с ягуаром женщину, но из-за стойки не выходит. Наверное, чует что-то, но что — понять по его выражению лица невозможно. Хотя приоткрытый рот — явный признак того, что он что-то видел, но об этом никому не расскажет, потому что помнит, куда делся молодой дневной консьерж.

Что же случилось с людьми, не боящимися большой дикой кошки? Возможно, этот ягуар просто не опасен для человека, как и рекламируемые автомобили.

Фото, видео: Jaguar