Пройти через мойку в кузове пикапа... Что-то может пойти не так?

Чтобы их не заметили, девушки сначала прикрылись брезентом, а потом его скинули и оказались перед грозным Мойдодыром, которому нет разницы, бездушная ли перед ним машина или живой человек. На видео мы наблюдаем весь процесс мойки, и все время приходится вздрагивать, не ударит ли девушек по голове какая-то из тяжелых щеток.
На что только не способна нынешняя молодежь ради лайков! И хотя, к счастью, все обошлось благополучно, повторять этот эксперимент не советуем. Пользователи соцсетей пожурили хохотушек и задались вопросом: а что было бы, если кто-нибудь нажал бы кнопку «Горячий воск»? Также весело хохотали бы девушки в этом случае?
- Идиотское шоу на зебре устроили недавно жители Красноярска.
- В июне молодые люди забавлялись следующим образом — делали селфи своей тени на асфальте, причем даже на проезжей части.
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Видео, фото: ВКонтакте
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