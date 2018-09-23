Пройти через мойку в кузове пикапа... Что-то может пойти не так?

В соцсетях появилось видео, где две девушки решили на себе опробовать весь процесс мойки на автоматической станции. Им смешно, но при просмотре ролика временами просто мурашки по коже от их затеи!

Чтобы их не заметили, девушки сначала прикрылись брезентом, а потом его скинули и оказались перед грозным Мойдодыром, которому нет разницы, бездушная ли перед ним машина или живой человек. На видео мы наблюдаем весь процесс мойки, и все время приходится вздрагивать, не ударит ли девушек по голове какая-то из тяжелых щеток.

На что только не способна нынешняя молодежь ради лайков! И хотя, к счастью, все обошлось благополучно, повторять этот эксперимент не советуем. Пользователи соцсетей пожурили хохотушек и задались вопросом: а что было бы, если кто-нибудь нажал бы кнопку «Горячий воск»? Также весело хохотали бы девушки в этом случае?

Видео, фото: ВКонтакте