Должника выявили во время совместного рейда Службы судебных приставов и столичного ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

В ходе рейда сотрудники двух ведомств выявили автовладельца, задолжавшего по штрафам более 260 тыс. рублей, из которых около 50 тысяч были выписаны за неоплату городской парковки, сообщает АГН «Москва». Сотрудники АМПП переместили автомобиль на штрафстоянку, где он и будет находиться до погашения задолженности.

Такие мероприятия ведомства проводят регулярно, они помогают выявить злостных неплательщиков. В 2018 году провели более 30 рейдов и наложили арест на 18 автомобилей, владельцы которых задолжали по штрафам.

Автовладелец обязан после вступления в силу постановления оплатить штраф в течение 60 дней. Тех, кто вовремя не ликвидирует задолженности, наказывают новым штрафом, который равняется двукратному размеру первоначального. Судебные приставы могут наложить арест на имущество должника, в том числе автомобиль. Неплательщика также могут задержать при выдаче машины со специализированной стоянки, куда она была эвакуирована за нарушение ПДД. Кроме того, ему грозит отказ в выезде за границу.

Фото: Дмитрий Рогулин