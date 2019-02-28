В автопредприятиях России грядут сокращения (ОБНОВЛЕНО)

Министерство труда составило список отраслей, где наиболее вероятны увольнения сотрудников.

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Минтруда составляет мониторинг на основе информации работодателей, которую те представляют в службы занятости. Из документа следует, что риск потерять работу сейчас наиболее высок для сотрудников сферы автомобилестроения, также увольнения грозят работникам транспортной и банковской отраслей. Данные для последнего мониторинга представили 14,6 тыс. организаций, где работают 5,6 млн сотрудников.

Работу в сфере автомобилестроения могут потерять 25,8 тыс. человек, в транспортных компаниях — 23,4 тыс. человек, на третьем месте сотрудники финансовой и банковской отраслей — 15,4 тыс. человек. С мониторингом Министерства труда ознакомились «Известия».

Возможные сокращения в сфере автомобилестроения, по мнению специалистов, могут быть связаны с приостановкой производства на некоторых заводах. Автомобильный рынок перенасыщен, а спросом пользуется лишь ограниченное число моделей. Высок риск увольнений и в компаниях частного общественного транспорта, которые не выиграли тендеры на предоставление своих услуг в этом году и будут вынуждены распустить сотрудников.

В целом же этой весной, по информации издания, под сокращения могут попасть 115,7 тыс. человек. Для России это невысокий и весьма оптимистичный показатель. Большинство сокращений ожидается в Москве (18,7 тыс.), Санкт-Петербурге (5 тыс.), Свердловской области (4,5 тыс.), Пермском крае (4,4 тыс.) и Кемеровской области (3,7 тыс.).

Позже в Минтруде заявили, что эти утверждения не соответствуют действительности. В ближайшие три года безработица сохранится на уровне прошлого года, то есть 4,7–4,8%, и не превысит 3,6 млн человек, рассказали в пресс-службе ведомства агентству РИА Новости.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

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