В Ярославле БТР столкнулся с автомобилем ДПС

Бронетранспортер, который столкнулся с патрульным автомобилем ДПС, принадлежит Росгвардии.

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Авария произошла во время планового перемещения техники Росгвардии по Ярославлю, во Фрунзенском районе города, на улице Мельничной. Один из БТРов задел стоящий на обочине патрульный автомобиль ДПС.

«Бронетранспортер задел стоявшую машину ДПС. Никто не пострадал», — приводит ТАСС заявление пресс-службы УМВД России по Ярославской области.

Улица Мельничная находится почти в центре города, и поэтому отличается узкой по современным меркам проезжей частью. Разъехаться на ней непросто, что видно на фотографии.

«Это был наш бронетранспортер. Техника передвигалась по городу планово. На улице Мельничной очень узкий участок дороги, транспорт не смог разъехаться», — рассказали агентству в пресс-службе управления Росгвардии по Ярославской области.

О том, куда и зачем перемещалась техника, в Росгвардии уточнять не стали.

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Фото: vk/Подслушано в Ярославле