Грандиозная выставка ретроавтомобилей: уже в следующие выходные

В этом году посетителей «Олдтаймер-Галереи» ждет просто колоссальная экспозиция. Общая площадь выставки превысит 10 000 кв. метров!

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Выставка старинных автомобилей и антиквариата «Олдтаймер-Галерея» пройдет в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники». В 28-й раз реставрационные мастерские и коллекционные бюро представят свои достижения, среди которых, как это и положено на любой выставке, будут громкие премьеры, сюрпризы и сенсации, такие как: Москвич-408 Турист (1963) — первый советский спортивный автомобиль класса «Гран туризмо»; восьмиколесная амфибия Арго (1960-е) — секретная разработка Челябинского тракторного завода; Pierce-Arrow Model 143 (1929) — первый официальный автомобиль Белого дома, и еще много-много великолепных экспонатов.

На «Олдтаймер-Галерее» можно не только посмотреть машины, но и посетить Фестиваль технических музеев, на котором свои лучшие коллекции представят десятки российских и зарубежных площадок. Макеты самолетов и кораблей, диковинные старинные часы, уникальные телефонные аппараты, редчайшие автомобили и мотоциклы, антикварные механизмы — да всего и не перечислишь, это надо увидеть!

Кортеж Н.С. Хрущева — бронированный ЗиС-115

Среди наиболее любопытного — технический курьез танк Игнатьева из Политехнического музея; мотоцикл Hamlet (оттуда же) — древний, но вполне комплектный агрегат в оригинальной краске; гусеничный вагон конструкции Блинова из музея истории отечественного тракторостроения; ЗиС-110 такси из музея УГМК, марсоход из музея ИКИ РАН и т.д.

Отдельного внимания на выставке заслуживает экспозиция Гаража Особого Назначения, посвященная истории Почетного мотоциклетного эскорта.

Для самых взыскательных коллекционеров аукционный дом Егоровых в последний день выставки проведет уникальные торги. «С молотка» будут проданы не только редчайшие автомобили и мотоциклы, но и предметы технического антиквариата.

Время работы «Олдтаймер-Галереи»: 7–9 марта с 10:00 до 19:00, 10 марта с 10:00 до 18:00. Стоимость билета: 600 рублей — онлайн, 900 рублей — в кассах выставочного центра.

О прошлогодней выставке ретротехники и антиквариата можно почитать здесь.

История создания ЗИС‑101 — одна из самых запутанных. Обычно в связи с первым ЗИСом поминают марку Buick, однако это не совсем справедливо.

Фото: oldtimer.ru