Mercedes-AMG простился с двигателем V12 спецсерией S-класса

Версия получила приставку Final Edition в названии и предназначена для коллекционеров.

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Ужесточающиеся экологические требования не позволяют автопроизводителям использовать мощные двигатели V12. Вот и Mercedes-AMG выпустит спецсерию из 130 экземпляров седана S65 Final Edition.

Внешне машину легко отличить по черной окраске, дискам и декоративным элементам медного цвета, матовым центральным стойкам и глянцевым оконечникам выхлопной системы.

Салон отделан черной кожей наппа с медной прострочкой. Все декоративные элементы выполнены из углеволокна, а довершает картину табличка с номером экземпляра.

Оснащение седана — максимально возможное. Центральная удлиненная консоль, сиденья с с 12 электромоторами, панорамная крыша Magic Sky Control: вот лишь немногое из оборудования салона. На спецверсию устанавливается сиденье Executive для переднего пассажира. Его особенность в подставке для ног и возможности наклона спинки на угол до 43,5 градусов.

Двигатель оставлен без изменений: это V12 с двойным турбонаддувом мощностью 630 л.с. Единственное отличие от обычного седана: табличка сборщика двигателя имеет особый дизайн и выполнена в черном, а не серебристом цвете.

Ну а так как машину не планируется активно эксплуатировать все будущие владельцы получат чехол на кузов для хранения седана.

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Фото: Daimler