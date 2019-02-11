Прошлый год оказался весьма богат на российские премьеры в сегменте дорогих и роскошных кроссоверов. «За рулем» выяснил, какие из машин нравятся читателям больше всего.

Перед подведением итогов премии Гран-при «За рулем» мы традиционно проводим опрос среди читателей на сайте и в официальной группе в соцсети ВКонтакте. В отличие от многих других сегментов, в категории «Большие премиальные кроссоверы и внедорожники» было довольно много премьер. А итоги предварительного голосования оказались не самыми очевидными.

Впрочем, кто станет лидером читательских симпатий, было понятно сразу — это автомобиль-легенда, новое поколение внедорожника Mercedes-Benz G-класса. Внешне автомобиль обновился, мягко говоря, эволюционно, сохранив все свои отличительные черты: квадратность форм, круглые фары, и даже особый лязг, который издают двери при закрытии.

Салон же преобразился до неузнаваемости. Сдвоенные экраны, как на флагманском седане S-класса, высочайший уровень отделки, новые опции и оснащение. Такое нашим покупателям по вкусу, так что немудрено, что российская квота на внедорожник в прошлом году была вычерпана еще до старта продаж.

Пока на российском рынке внедорожник представлен в версии G500 с двигателем мощностью 422 л.с., который в базовом исполнении обойдется в 9 210 000 руб. Но высокая цена (а опциями ее легко умножить в полтора раза) не отпугивает покупателей. А для самых крутых и взыскательных Mercedes-AMG предлагает заряженный вариант G63 с ценой в 12 770 000 руб.

А вот второе место кроссовера Audi Q8 оказалось сюрпризом, причем отстал он от Mercedes-Benz G-класса не так уж сильно. Кроссовер, построенный на платформе MLB EVO, по технической части практически идентичен более крупному (и более доступному) Q7 нового поколения. Но у Audi Q8 куда более динамичный дизайн, в самой компании его относят к модному сегменту купе-кроссоверов, хотя выглядит он скорее как огромный хэтчбек.

С выбором версий у Audi Q8 туговато: нашим покупателям предлагается только вариант 55 TFSI quattro с 3-литровой «турбошестеркой» мощностью 340 л.с. В российском отделении компании обещают привезти и дизельный вариант (286 л.с.), но пока версия 50 TDI недоступна даже для предзаказа.

Цены на бензиновую версию начинаются с отметки в 5 180 000 руб. Топовый вариант Design стоит 5 850 000 руб. Естественно, как принято в премиум-сегменте, у модели обширный список опционального оборудования.

Замыкает тройку новое поколение BMW X5. Вероятнее всего, многим не понравились изменения, которые пережил кроссовер. Если с задней части и в профиль он сохранил преемственность поколений, то почти сросшиеся огромные «ноздри» радиаторной решетки фанаты марки так и не смогли принять.

Изменения в интерьере тоже довольно спорные, хотя сама архитектура салона стала лучше и понятнее. В первую очередь в штыки была принята новая виртуальная приборная панель. В BMW отказались от привычных за десятилетия круглых циферблатов в пользу двух угловатых полукругов. В компании утверждают, что информация теперь считывается лучше, но в соцсетях уже сравнивают приборку BMW с китайскими аналогами.

Зато, в отличие от двух лидеров, российскому покупателю есть из чего выбрать. BMW X5 продается у нас с двумя бензиновыми двигателями мощностью 340 и 462 л.с. и двумя турбодизелями (249 и 400 л.с.). Трансмиссия — исключительно 8-ступенчатый автомат. Базовая версия с 3-литровым турбодизелем обойдется в 4 670 000 руб.

За пределами тройки оказался Lamborghini Urus. Первый опыт итальянской компании в «кроссовостроении» выдался на редкость удачным. И снаружи, и внутри машина несет ДНК Lamborghini: угловатый стремительный облик не спутать ни с каким другим автомобилем.

Внутри же итальянцы постарались придать машине максимальную схожесть с суперкарами прославленной марки. Сразу и не поймешь, в кроссовере ты сидишь или в суперкаре Lamborghini Huracan. А уж о том, что машина построена на той же платформе, что и Audi Q7/VW Touareg, и вовсе ничего не напоминает.

Пока купе-кроссовер доступен исключительно с 4-литровым двигателем с двойным турбонаддувом мощностью 650 л.с. Стоит он от 15,2 млн руб, что на несколько миллионов дороже, чем просят дилеры за Lamborghini Huracan. Но желающих приобрести эту машину достаточно: по данным «За рулем», очередь на Урус растянулась на полгода.

А вот удлиненный семиместный Lexus RX L у нас не распробовали. Машина изначально создавалась для американского рынка. Причем рождалась в муках: японцам очень не хотелось менять облик RX, потому вместо привычного растягивания колесной базы кроссоверу попросту удлинили заднюю часть.

На российском рынке машина доступна исключительно в версии RX350L (294 л.с.) с полным приводом и, естественно, автоматом. Любопытно, что базовый вариант Executive дешевле обычного RX350 и стоит 3 845 000 руб. В самой дорогой комплектации Exclusive удлиненный Lexus RX стоит 4 578 000 руб.

Замыкает «чарт» Rolls-Royce Cullinan. Внедорожник стал настоящим событием в мире автомобильной индустрии. У британской марки и раньше проводились эксперименты с машинами для бездорожья, но то были штучные экземпляры, сделанные по заказам арабских шейхов.

Куллинан же стал первым серийным внедорожником марки. Машина построена на новой алюминиевой платформе, которая также используется на новом Phantom, а в будущем на ней станут строить все модели марки.

Монументальность образа, аэродинамика кирпича и распашные двери, которые облегчают доступ в роскошный салон. Под капотом 6,75-литровый двигатель V12 с двойным турбонаддувом мощностью 571 л.с.

В Rolls-Royce традиционно не озвучивают цены на свои модели: дескать, у нас индивидуальный подход к созданию каждого экземпляра любой модели. Но дилеры во время старта объявили о том, что без учета многочисленных опций внедорожник обойдется в 25 млн руб. А в этом году Rolls-Royce Cullinan наверняка подорожал.

Генеральный партнер Гран-при «За рулем» — 2019 — компания Cordiant.

Анкета для участия в голосовании — тут.

Полностью обо всех претендентах вы узнаете из нашей предыдущей публикации «Гран-при „За рулем“ — 2019: номинанты уже известны!».

О том, какие модели читатели «За рулем» назвали лучшими в сегменте компактных кроссоверов, можно узнать здесь.

Фото: фирмы-производители