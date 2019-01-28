Лучшие новинки 2018 года. Компактные кроссоверы

В преддверии подведения итогов голосования Гран-при «За рулем» мы продолжаем выяснять, какие же модели будут бороться за победу.

Кроссоверы постепенно выжимают с рынка модели других классов. В классе компактных кроссоверов в прошлом году на российском рынке было представлено несколько ярких моделей. Но чуда, скорее всего, не произойдет. Судя по нашим «экзит-полам», то есть предварительным опросам, проведенным на сайте «За рулем» и в официальной группе в соцсети ВКонтакте, участники голосования солидарны с мнением жюри европейского конкурса «Автомобиль года».

Да, лидером читательских предпочтений стал первый компактный кроссовер компании Volvo, получивший индекс XC40. Машина, построенная на новой платформе CMA, получилась яркой, имеет широкие возможности по индивидуализации, а ее салон во многом схож со старшими «братьями»: кроссоверами XC60 и XC90.

В России Volvo XC40 предлагается с бензиновыми и дизельными турбодвигателями мощностью от 150 до 249 л.с., исключительно в полноприводном исполнении с автоматической коробкой передач. Базовая версия с дизельным двигателем обойдется в 2 253 000 руб. Топовая версия с пакетом R-Design оценена в 3 107 000 руб.

На втором месте с большим отставанием от лидера кросс-версия Lada XRAY. Хэтчбек Lada XRAY Cross получил не только оригинальный обвес и увеличенный дорожный просвет (215 мм), но и доработанную переднюю подвеску (здесь появились L-образные рычаги), задние дисковые тормоза и электроусилитель руля.

Lada XRAY Cross оснащается исключительно 1,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 122 л.с. На старте продаж были доступны исключительно богатые комплектации, но затем АВТОВАЗ предложил и более доступную комплектацию Classic. Версии с механической коробкой стоят от 754 900 до 913 900 руб. В этом году ожидается появление версии с классическим роботом АМТ5.

Замыкает первую тройку Toyota C-HR. Российское представительство компании сертифицировало эту модель еще в 2017 году, но несколько раз откладывала ее вывод на рынок: уж больно нишевая модель. Тем не менее летом прошлого года C-HR появилась в России. Кроссовер построен на новой архитектуре TNGA. Машина явно ориентирована на молодежь: у нее агрессивная внешность и широкие возможности по индивидуализации.

На российском рынке кроссовер представлен с 1,2-литровой «турбочетверкой» мощностью 115 л.с. и 2-литровым атмосферным двигателем (148 л.с.). Версия с механикой положена только младшему двигателю в переднеприводном исполнении. Все полноприводные версии оснащаются вариатором. Комплектаций только три: Ride (1 367 000 руб.), Cool (2 169 000 руб.) и Hot для 2-литрового мотора (1 756 000 руб.).

Не попал в тройку купеобразный кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross, продажи которого на нашем рынке стартовали прошлой весной. Видимо, российские покупатели не понимают, зачем платить больше за меньший объем, а любителей выделиться из потока меньше, чем практичных людей, предпочитающих больше автомобиля за меньшие деньги. Ведь кросс-купе от Mitsubishi дороже соплатформенного Outlander.

К тому же машина у нас предлагается с безальтернативным 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. (зато его можно заправлять 92-м бензином). Кроссовер доступен в передне- и полноприводном исполнении. Механика доступна только на базовой версии. Дилеры предлагают машину по цене от 1 459 000 до 2 236 000 руб.

В аутсайдерах оказался кроссовер Citroen C3 Aircross, которым французы заменили хэтчбек. Не помогли ни яркая внешность, ни возможность выбрать версию с бензиновым или дизельным двигателем. Впрочем, продукция «двойного шеврона» в России давно превратилась в нишевую, и покупают Citroen у нас только ярые поклонники марки.

К тому же кроссовер доступен только с передним приводом. Машина оснащается бензиновыми двигателями мощностью 82 и 110 л.с., а также 92-сильным турбодизелем. Цены довольно высокие: от 1 227 000 руб., хотя на старте продаж базовая версия стоила чуть больше миллиона.

Наконец, замыкает рейтинг предпочтений читателей «За рулем» китайский кроссовер Lifan X70. Несмотря на довольно доступные цены и серьезно повысившееся качество, в России по-прежнему крайне осторожно относятся к автомобилям из Поднебесной. Кроссовер построен на одной платформе с X60, она конструктивно позаимствована у Toyota RAV4. В интерьере минимум «азиатчины», а у дорогих версий есть мультимедийная система с 9-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Традиционно для китайских кроссоверов Lifan X70 имеет исключительно передний привод. Машина оснащается 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 136 л.с., и доступна в версиях с механикой и вариатором. Базовая версия обойдется в 799 900 руб., топовая стоит 1 059 000 руб.

Генеральный партнер Гран-при «За рулем» — 2019 — компания Cordiant.

Анкета для участия в голосовании — тут.

Полностью обо всех претендентах вы узнаете из нашей предыдущей публикации «Гран-при „За рулем“ — 2019: номинанты уже известны!».

О том, какие модели читатели «За рулем» назвали лучшими в сегменте среднеразмерных кроссоверов, можно узнать здесь.

Фото: фирмы-производители