Лучшие новинки-2018. Среднеразмерные кроссоверы

В рамках проведения голосования за лучшие новинки «За рулем» провел опрос, который показывает, какие именно модели будут претендовать на получение Золотого Пегаса.

Класс среднеразмерных кроссоверов довольно популярен в России, но в прошлом году новинок на российском рынке было не так много. В ходе предварительного голосования на сайте «За рулем» и в официальной группе в соцсети ВКонтакте выявились лидеры и аутсайдеры. Судя по всему, борьба за Золотого Пегаса в этом классе будет ожесточенной.

В лидерах флагманский кроссовер корейской Hyundai — Santa Fe. В четвертом поколении машина получилась еще более яркой и агрессивной, сохранив основные преимущества предшественника: просторный салон, хорошее оснащение и проверенные силовые агрегаты.

На российском рынке машина предлагается с 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 188 л.с. и 2,2-литровым турбодизелем мощностью 200 л.с. Вне зависимости от версии и комплектации у нас Hyundai Santa Fe доступен исключительно с полным приводом и автоматом. Цены начинаются с отметки в 2 049 000 рублей.

На пятки «корейцу» наступает пятое поколение Subaru Forester, продажи которого стартовали во второй половине этого года. Внешне машина изменилась несильно, но она пережила кардинальные технические изменения, «переехав» на новую платформу. Интерьер стал качественнее, появилось новое оборудование.

Низкими ценами модели Subaru никогда не отличались, но это не останавливает поклонников марки, которые к тому же не устают повторять про исключительность качества японской сборки. В России «Лесник» продается с двумя бензиновыми двигателями объемом 2,0 (150 л.с.) и 2,5 литра (185 л.с.). Все версии полноприводные и оснащены вариатором Lineatronic. В зависимости от комплектации цены варьируются от 1 979 000 до 2 589 900 рублей.

На третье место, правда, с гигантским отставанием от двух лидеров пробился китайский кроссовер Geely Atlas, который для российского рынка собирают в Белоруссии. Geely подзадержалась с выводом модели на российский рынок: в Китае кроссовер под именем Boyue продается аж с весны 2016 года. И в Поднебесной машина очень популярна, Boyue входит в топ-10 самых продаваемых кроссоверов. Чего не скажешь о российском рынке.

У нас Geely Atlas доступен как в передне-, так и в полноприводном вариантах. Моторов два, и оба бензиновые: объемом 2,0 (139 л.с.) и 2,4 (149 л.с.) литра. Кстати, Атлас, один из немногих кроссоверов в классе, который предлагается и с механической коробкой передач. Цены не то чтобы кусаются для машины таких размеров: дилеры предлагают кроссовер по цене от 1 179 900 до 1 459 900 рублей.

Атласу прилично уступает в зрительских симпатиях французский кроссовер Peugeot 5008. Не помогли ни дизайн, ни фирменный i-Cockpit в салоне. Впрочем, автомобили Peugeot в нашей стране давно превратились в нишевые: покупают их только самые ярые поклонники машин со львом на капоте.

Впрочем, отсутствие интереса легко объяснить еще и тем, что в активе машины нет полного привода, да и цены кусаются: самый доступный вариант обойдется в 2 019 000 рублей. Двигателей два, турбированные: бензиновый и дизельный, оба мощностью ровно 150 л.с. Коробка передач — автоматическая.

Zotye Coupa — это первый из явных аутсайдеров в предварительном голосовании: машина не смогла собрать даже ста голосов читателей «За рулем». Да и на российских дорогах кроссоверы этой марки до сих пор скорее экзотика, к тому же покупатели предпочитают более крупный T600.

Модель доступна исключительно в переднеприводном исполнении с одним 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 143 л.с. Есть версия с механикой. Цены варьируются от 990 000 до 1 250 000 рублей, то есть машина относительно доступна.

Замыкает читательский рейтинг симпатий Changan CS75. Честно говоря, мы даже не знаем, что рассказать об этой модели. Дизайнеры явно не особо утруждали себя при ее создании. В России кроссовер доступен с единственным 163-сильным турбомотором мощностью 163 л.с. и автоматом. Привод, типично для китайских машин, передний. Даже доступная комплектация всего одна: Comfort за 1 546 000 рублей.

Генеральный партнер Гран-при «За рулем» — 2019 — компания Cordiant.

Анкета для участия в голосовании — тут.

Полностью обо всех претендентах вы узнаете из нашей предыдущей публикации «Гран-при „За рулем“ — 2019: номинанты уже известны!».

О том, какие модели читатели «За рулем» назвали лучшими в высшем среднем и представительском классе, можно узнать здесь.

Фото: Hyundai, Subaru, Geely, Peugeot, Zotye, Changan