Лучшие новинки-2018. Высший средний и представительский класс

В ходе проведения голосования за лучшие новинки 2018 года «За рулем» продолжает выяснять, кто же, по мнению читателей, претендует на «Золотых пегасов».

На этот раз «За рулем» провел опрос на сайте и в официальной группе «ВКонтакте» по выбору лучшего автомобиля в категории «Высший средний и представительский класс», куда входят большие легковые автомобили премиальных марок. В этой категории оказались автомобили двух немецких марок, другие компании новинок на российский рынок не выводили.

Несмотря на то, в «Высший средний и представительский класс» попали сразу три модели Audi, лидером в предварительном голосовании стала модель другой марки.

Mercedes—Benz CLS

По мнению читателей «За рулем», именно это четырехдверное купе является главным претендентом на победу в Гран-при «За рулем». В новом поколении CLS получил платформу MRA. Машина стала первенцем «чувственного» стилистического направления компании, которое в самом Mercedes—Benz называют Sensual Purity.

Интерьер — компиляция из ранее примененных на других моделях фирмы решений. Главное приобретение на фоне предшественника — широкий, полностью виртуальный щиток приборов, объединенный в единый блок с экраном мультимедийной системы.

На российском рынке Mercedes—Benz CLS предлагается с двигателями мощностью 249–435 л.с. по цене от 4 550 000 рублей.

Audi A7 Sportback

На втором месте, по мнению читателей «ЗР», находится еще один «неформат»: лифтбек Audi A7 Sportback. Он делит платформу и большинство технических компонентов с флагманским седаном A8. Внешне машина изменилась эволюционно, так что иногда задаешься вопросом — уж не рестайлинг ли это? Но у нее новая платформа, за доплату предлагается задняя подруливающая ось, применено множество новых технических решений.

Однозначный ответ дает интерьер, изменившийся кардинально. Управление климатом возложено на дополнительный сенсорный экран, а вот за виртуальный щиток приборов нужно доплачивать — в базе идут классические стрелочные циферблаты.

На российском рынке новый Audi A7 Sportback предлагается в единственной версии 55 TFSI quattro с 340-сильным двигателем и полным приводом. Цены начинаются с отметки в 4 565 000 рублей. Не исключено, что в этом году в России появится и турбодизельный вариант модели.

Audi A8

Третье место наши читатели отдали представительскому седану А8 нового поколения. Машину ждали долго, но ожидания оправдались: ингольштадтцы сделали самый технологичный седан в представительском классе. Стилистически машина изменилась эволюционно: все же этот класс довольно консервативен. Но за счет легких штрихов немцы придали машине большую солидность и представительность.

Несмотря на то, что Audi продолжает терять клиентов в России, этот седан представлен с 3-литровым битурбомотором (340 л.с.) и 4-литровым (460 л.с.), с полным приводом и в двух версиях кузова: стандартном и удлиненном. Цены варьируются от 6 245 000 до 8 365 000 рублей, но их можно здорово увеличить за счет длинного списка опций.

Audi A6

Замыкает рейтинг седан А6 нового поколения. Как и флагманская А8, внешне машина изменилась несильно, но пережила настоящую техническую революцию. К сожалению, в России А6 представлена только в кузове седан, видимо, поэтому читатели «За рулем» и поставили ее на последнее место. К тому же никаких альтернатив Audi не предлагает и здесь: все тот же 340-сильный бензиновый двигатель, полный привод и цены от 3 995 000 рублей. Возможно, ситуация поменяется, когда на рынок выйдет новый универсал повышенной проходимости Audi A6 allroad quattro.

Генеральный партнер Гран-при «За рулем» — 2019 — компания Cordiant.

Анкета для участия в голосовании — тут.

Полностью обо всех претендентах вы узнаете из нашей предыдущей публикации «Гран-при „За рулем“ — 2019: номинанты уже известны!».

О том, какие модели читатели «За рулем» назвали лучшими в среднем классе, можно узнать здесь.

Фото: Audi, Daimler