Продолжается голосование за выбор самых ярких автомобильных новинок 2018 года в рамках премии Гран-при «За рулем». Мы провели среди читателей опрос, какой автомобиль в среднем классе считается лучшим. Итог оказался ожидаемым.

Как и в случае с другими классами, опрос мы проводили на сайте «За рулем» и в социальной сети ВКонтакте. И хотя лидер был предсказуем, несколько сюрпризов предварительное голосование все же принесло.

Ну а теперь подробнее о претендентах и о том, как распределились голоса наших читателей.

С большим отрывом впереди оказалось новое поколение Toyota Camry. Ничего удивительного в этом нет: представленный автомобиль уже несколько лет возглавляет рейтинги популярности седанов бизнес-класса. А новое поколение, построенное на архитектуре TNGA, отличается еще и ярким спортивным дизайном. Да и цены остались привлекательными: базовая версия Камри со 150-сильным мотором стоит 1 521 000 руб. и неплохо оснащена.

А вот второе место Kia Stinger во многом стало неожиданностью. Впрочем, машина у корейцев получилась яркая, задорная и необычная (чего стоит только кузов лифтбек). Думается, именно дизайн и привлек внимание читателей «За рулем». Плюс — задний привод. А вот продажи Стингера вряд ли будут рекордными: цены на 197-сильную машину стартуют с отметки в 1 999 900 рублей. Большинство из тех, кто может позволить себе заплатить за авто такие деньги (топовый вариант стоит 3 329 900 руб.), пока не понимают, почему они должны отдавать так много за «корейца».

На третьем месте — Lexus ES, этот «входной билет в мир премиальных седанов». Машина построена на той же платформе, что и Toyota Camry, и традиционно делит с ней большинство технических узлов. Несмотря на то что модель получила множество новых технологий, читатели «За рулем» в предварительном голосовании отдали ей всего лишь третье место.

Слабо известный на российском рынке премиальный седан Genesis G70 расположился на четвертом месте, хотя и проиграл Лексусу несколько десятков баллов. Машина еще не особо популярна (хорошо конкурента BMW 3-й серии знают лишь в Москве, где Genesis G70 есть в каршеринге), потому такой результат не должен удивлять.

На российском рынке Genesis G70 предлагается исключительно в полноприводном варианте с двигателями мощностью 197 и 247 л.с. Цены на седан начинаются от 1 999 000 руб. за, надо сказать, довольно богатую комплектацию. Топовая комплектация Supreme обойдется в 2 959 000 рублей.

Замыкает чарт Subaru Legacy с трехкратным отставанием от лидера. Эта машина всегда была нишевой, японцы даже убирали ее с российского рынка, но в прошлом году Легаси, после небольшого рестайлинга, вернулась к нам. Возможно, машина набрала столь малое количество баллов из-за того, что предлагается только с одной силовой установкой и всего в двух комплектациях, возможно — из-за довольно высокой цены (от 2 149 000 руб.), возможно — из-за того, что фанаты марки традиционно выбирают другие модели Subaru. Тем не менее этот автомобиль заслуживает внимания: богатые комплектации, полный привод и то, что он редко встречается на российских дорогах.

Генеральный партнер Гран-при «За рулем» — 2019 — компания Cordiant.

Анкета для участия в голосовании — тут.

Полностью обо всех претендентах вы узнаете из нашей предыдущей публикации «Гран-при „За рулем“ — 2019: номинанты уже известны!».

О том, какие модели читатели «За рулем» назвали лучшими в компактном классе, можно узнать здесь.

Фото: «За рулем», Toyota, Kia, Lexus, Genesis, Subaru