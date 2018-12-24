Лучшие новинки 2018 года. Компактный класс

Пока проходит основное голосование за лучший автомобиль года в рамках Гран-при «За рулем», мы проводим блиц-опросы на сайте и в соцсети ВКонтакте. Итог выбора посетителей сайта по компакт-классу оказался весьма неожиданным!

За все время проведения опросов на нашем сайте такое впервые — два участника набрали одинаковое количество голосов — это Kia Ceed и Volkswagen Golf, по 1552 (35,56%). Напомним, что это предварительное голосование, и по итогам основного маловероятно, что такой результат повторится, тем более что опрос ВКонтакте показал, что аудитория соцсети отдает предпочтение модели Kia Ceed (38,28%), но VW Golf «дышит» ей буквально в затылок (31,92%). Так что лидеры уже, можно сказать, определились, будем ждать итогов основного голосования.

У остальных участников гонки (в компактном классе) шансы выиграть, увы, невелики — «титаны» в сумме набрали более 71% голосов.

(Итоги предварительного голосования на сайте «За рулем»)

Итак, что мы знаем о победителях?

Volkswagen Golf после некоторого перерыва вернулся в Россию, и цены на него стартуют от 1 430 000 руб. (комплектация Trendline). Недешево, но высокая стоимость компенсируется богатством оснащения. Уже в начальной версии автомобиля есть светодиодные дневные ходовые огни и задние фонари. Противотуманки способны подсвечивать дорогу в поворотах, есть обогрев мультируля, передних сидений и даже форсунок омывателя лобового стекла.

Kia Ceed только в этом году показали на Женевском автосалоне. Те машины, что продают в России, собирают на калининградском «Автоторе». Kia Ceed третьего поколения сменил имя, раньше его звали cee’d, а теперь, что называется, малыш «подрос». В автомобиле масса конструктивных изменений, по сравнению с предшественником, впрочем, подробнее о них вы можете узнать из наших предыдущих публикаций. Цены стартуют с отметки в 1 009 900 рублей (комплектация Classic)

Ну а мы напоминаем, что основная интрига еще впереди! Тем интереснее за ней наблюдать.

Генеральный партнер Гран-при «За рулем»-2019 — компания Cordiant.

Анкета для участия в голосовании — тут.

Фото: «За рулем»