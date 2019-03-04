Женщина пыталась клюшкой «наказать» машину скорой

Дамочка разозлилась на медиков, автомобиль которых перегородил дорогу и не давал ей проехать, а злость решила выместить на металле.

Видео происшествия появилось в группе «Осколки.Казани» соцсети ВКонтакте. В описании говорится, что жительница Казани на внедорожнике Toyota не смогла проехать по улице Гаврилова, разозлилась и с клюшкой напала на машину скорой помощи, перегородившей ей дорогу. Видео снимал очевидец, который предупредил женщину, чтобы она готовилась к поездке в отделение полиции. Заметив, что он все снимает на видео, она, выругавшись матом, сразу же вернулась в машину. В итоге ей пришлось дождаться, пока скорая уедет, и только после этого продолжить свой путь. В Подмосковье иномарка заблокировала проезд автомобилю скорой помощи.

Неадекватных водителей на дорогах, к сожалению, хватает. С автономными автомобилями все будет проще, они заранее будут знать о приближении машины спецслужбы и пропускать ее, как того требуют ПДД. По крайней мере, так говорят в «Автонете». Видео: YouTube