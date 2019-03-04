Duster, Logan, Sandero и Dokker получили новую версию

На автосалоне в Женеве дебютирует новая спецсерия машин Dacia в версии Stepway. Она получила сразу два названия: Ultimate и Techroad.

Duster

У нас автомобили Dacia (модернизированные для российского рынка и слегка видоизмененные) производятся и продаются под французским брендом Renault. А вот в Европе вся линейка, созданная на платформе B0 (Logan, Sandero, Duster), представлена под румынским брендом.

На автосалоне в Женеве дебютирует новая версия линейки Stepway и Duster. В зависимости от рынка она будет называться Ultimate или Techroad.

Машины получили новые цвета — красный Fusion Red и серый Highland Grey. Ограниченная серия внешне отличается красными вставками по линии кузова, порогам и корпусам зеркал; даже ступицы колес здесь красные. Автомобили семейства Stepway получили 16-дюймовые легкосплавные колеса, а Duster — 17-дюймовые. Красные вставки есть и в салоне: на дверных картах, дефлекторах системы вентиляции, а также ковриках.

Салон оформлен в «приглушенных» тонах из светло-серого и красного, контрастируя с отделкой передней панели под карбон.

Серия Ultimate довольно богато оснащена. Здесь есть задние парктроники и камера, климат-контроль, а Duster получил еще и пакет City Plus. Он включает систему обнаружения объектов в «мертвых зонах» и систему кругового видеообзора. Также на кроссовере установлена мультимедийная система Media Nav Evolution, совместимая с Apple CarPlay и Android Auto.

Renault готовит обновление кроссовера Captur. Возможно, его премьера пройдет уже завтра на автосалоне в Женеве.

В 2020 году ожидается обновление Лады Ларгус. Вероятнее всего, за основу будет взята Dacia Dokker.

Фото: Dacia