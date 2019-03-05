Смертность среди пешеходов возросла из-за смартфонов и внедорожников

Число сбитых пешеходов в США выросло до максимума за 30 лет. Исследователи объяснили, что стало причиной.

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Новый отчет американской Ассоциации по безопасности дорожного движения (GHSA) свидетельствует о резком скачке смертности среди пешеходов. И казалось бы, что нам США, но проблемы, которые выявило это исследование носит глобальный характер и, в принципе, касается не только Америки.

Итак, число смертей среди пешеходов в США в прошлом году стало самым высоким за последние 30 лет. В докладе Ассоциации говорится, что большинство смертей происходит ночью и вдали от перекрестков. С 2008 по 2017 год число погибших в ночное время пешеходов увеличилось на 45% по сравнению с 11-процентным увеличением смертности среди пешеходов в дневное время.

В докладе отмечается значительный рост использования смартфонов, что может быть источником отвлечения. Причем власти Соединенных штатов принимают меры по сокращению смертности среди пешеходов, и эти усилия давали результаты вплоть до 2009 года, когда начали расти продажи смартфонов и бурно развиваться соцсети.

Один из исследователей отметил, что использование смартфонов — один из немногих показателей, которые показывают масштабные изменения, и с годами их вина в увеличении числа ДТП только растет. Ужас ситуации заключается в том, ее сложно контролировать — смартфоны используют не только пешеходы, но и сами водители, то и дело отвлекаясь от дороги.

Также среди причин, влияющих на смертность на дорогах, называют рост продаж в США кроссоверов и внедорожников. Число аварий с пешеходами с участием внедорожников увеличилось на 50% с 2013 по 2017 год. Согласно отчету, у пешеходов, сбитых большим внедорожником, шанс выжить меньше, чем у тех, кого сбивает легковой автомобиль. Это связано с тем, что внедорожники крупнее и чаще наносят удары по голове и туловищу, вызывая более серьезные травмы. Таким образом, не только скорость является важным фактором, влияющим на смертность пешеходов, но и размер транспортного средства.

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