Хорошо, что жив остался: жуткое видео с летящим глушителем

Водитель даже не мог предположить, что ему «прилетит» в ветровое стекло. Однако он не хнычет, а, напротив, благодарит судьбу, что вообще остался жив.

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Марек из Люблина (Польша) считает, что судьба просто дала ему еще один шанс. Произошло это на прошлой неделе. Мужчина ехал на своем автомобиле, движение на дороге было умеренно оживленным. Вдруг его лицо пронзила жуткая боль, от которой он на секунду потерял сознание и врезался в столб. Придя в себя, он кое-как заглушил мотор, выбрался из автомобиля и увидел, что из щеки у него торчит металлическая труба, впившаяся в челюсть.

Как потом сообщили в полиции Люблина, металлическая труба — фрагмент глушителя — вероятно, отвалилась от грузовика, проезжавшего ранее по дороге, соединяющей Люблин с Жешувом. На опасный кусок металла наехала машина, он словно пуля вылетел из-под колес и пробил стекло идущей сзади машины. Впрочем, все хорошо видно на записи с видеорегистратора.

Труба не просто рассекла лицо, она врезалась в щеку водителя с такой силой, что в карете скорой помощи он так и ехал с торчащим из головы куском металла. В больнице Люблина ему пришлось пережить сложную операцию: у него были повреждены лицевые нервы и пострадала слюнная железа, но самое главное, считает Марек, что он вообще остался жив.

«Я просто счастливый человек!» — уверяет 45-летний мужчина, не потерявший оптимизма после такого жуткого происшествия.

Раны со временем заживут, но если бы трубка попала всего на несколько сантиметров ближе к глазу или мозгу, исход однозначно был бы летальным.

Фото: lubelska.policja.gov.pl

Видео: YouTube