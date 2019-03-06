Региональные чиновники продолжают удивлять. В преддверии 8 Марта ГИБДД Уфы разместила на своей официальной странице в соцсети ВКонтакте видеоролик, который озаглавлен «День без женщин».
В видеоподборке водители мотоциклов, грузовиков и автомобилей филигранно разъезжаются на перекрестке, не оснащенном светофорами. Госавтоинспекция сопроводила явно постановочное видео текстом следующего содержания:
«В преддверии самого замечательного весеннего праздника — мечта каждого настоящего мужчины!!! Пусть это останется только мечтой!».
А мужчин уфимские гаишники призвали соблюдать все правила дорожного движения, даже если они спешат «удивить своих любимых женщин и сделать им подарки!».
Такое «поздравление» вызвало негативную реакцию даже у мужчин. Отреагировали на эту запись и в Госдуме. Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что такое поздравление топорно и обидно.
«Поздравление Госавтоинспекции Уфы с 8 Марта видеороликом „День без женщин“ неактуально и обидно, так как множество исследовательских работ уже доказали, что женщины управляют транспортом внимательнее и аккуратнее мужчин», цитирует РИА Новости Пушкину.
Любопытно, что, несмотря на всеобщее осуждение, запись так и осталась неудаленной, а никаких комментариев в Уфимской ГИБДД не дали.
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Фото: depositphotos.com
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