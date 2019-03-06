Юбилейный Renault Logan: в России продали 700 тысяч машин

Этой круглой цифры удалось достигнуть с момента запуска модели в 2005 году.

Renault Logan
Renault Logan

Renault > Logan

logan

Renault Logan стал настоящим прорывом для российского авторынка: недорогой, надежный и просторный автомобиль долгое время был лидером продаж в сегменте бюджетных седанов В-класса среди иномарок.

Машина неплохо продавалась, в 2014 году произошла смена поколений. Несмотря на то что платформа осталась прежней, внешность седана заметно освежилась, также он получил новое оборудование. А свои главные качества: непробиваемую подвеску, просторный салон и большой багажник — сохранил.

В зависимости от комплектации седан может оснащаться климат-контролем, электрообогревом лобового стекла, мультимедийной системой Media Nav, парктрониками и круиз-контролем.

Летом прошлого года машина пережила небольшой фейслифтинг: изменилась передняя оптика, появились новые декоративные элементы в передней части и салоне. Также на Логан начали устанавливать новое рулевое колесо, подстаканники стали шире и глубже, что позволило ставить в них бутылки объемом 0,5 литра.

Появились и новые опции: у лючка бензобака появилась система дистанционного открытия из салона, при легком касании подрулевого рычажка поворотники включаются три раза, появился индикатор отображения температуры двигателя на дисплее. Также для пассажиров заднего ряда, начиная с комплектации Life, добавлена розетка 12 В.

По всему миру с 1998 года продано более 3,6 миллиона Логанов, причем Россия по объемам реализации является лидером и обгоняет такие рынки, как Румыния (там седан продается под брендом Dacia) и Бразилию.

Фото: Renault

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Отзывы о Renault Logan (10)

Renault 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Высокий клиренс, вместительный багажник, неплохая подвеска

Недостатки:

Петли багажника, пылесборник под дверями и крышкой багажника, запотевание стекол в холодное время, долгое прогревание

Комментарий:

Срочно нужен был автомобиль для поездки на Юг, в салоне был только Логан 2 82 л.с.комплектации Confort, но с уже установленным кондиционером. Хотел, конечно взять чуть повыше комплектацию с движком 113 л.с. Но нужно было ждать 3 месяца. Пришлось взять то, что было. Обкатку прошел как раз во время...

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