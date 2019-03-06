Юбилейный Renault Logan: в России продали 700 тысяч машин

Этой круглой цифры удалось достигнуть с момента запуска модели в 2005 году.

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Renault Logan стал настоящим прорывом для российского авторынка: недорогой, надежный и просторный автомобиль долгое время был лидером продаж в сегменте бюджетных седанов В-класса среди иномарок.

Машина неплохо продавалась, в 2014 году произошла смена поколений. Несмотря на то что платформа осталась прежней, внешность седана заметно освежилась, также он получил новое оборудование. А свои главные качества: непробиваемую подвеску, просторный салон и большой багажник — сохранил.

В зависимости от комплектации седан может оснащаться климат-контролем, электрообогревом лобового стекла, мультимедийной системой Media Nav, парктрониками и круиз-контролем.

Летом прошлого года машина пережила небольшой фейслифтинг: изменилась передняя оптика, появились новые декоративные элементы в передней части и салоне. Также на Логан начали устанавливать новое рулевое колесо, подстаканники стали шире и глубже, что позволило ставить в них бутылки объемом 0,5 литра.

Появились и новые опции: у лючка бензобака появилась система дистанционного открытия из салона, при легком касании подрулевого рычажка поворотники включаются три раза, появился индикатор отображения температуры двигателя на дисплее. Также для пассажиров заднего ряда, начиная с комплектации Life, добавлена розетка 12 В.

По всему миру с 1998 года продано более 3,6 миллиона Логанов, причем Россия по объемам реализации является лидером и обгоняет такие рынки, как Румыния (там седан продается под брендом Dacia) и Бразилию.

Осенью прошлого года Renault Logan обзавелся приподнятым вариантом Stepway.

Renault Logan лидер по ликвидности: через три года его удастся продать дороже конкурентов.

Фото: Renault