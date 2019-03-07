Лучшие рекламодатели станут лауреатами премии Gold Print Awards

Церемония награждения состоится уже в третий раз.

Премию Gold Print Awards учредили ведущие 17 издательских домов России, среди которых, конечно же, и Издательство «За рулем». В этом году церемония пройдет 4 апреля в банкетном комплексе «Ш.Ё.Л.К.». Награды получат лучшие рекламодатели, внесшие наибольший вклад в развитие медиарекламы.

Gold Print Awards — отраслевая награда для рекламодателей печатных СМИ, а ее главные цели и задачи — это популяризация и продвижение прессы в качестве одного из наиболее эффективных каналов для распространения рекламных сообщений. Также Gold Print Awards необходима для поощрения рекламодателей, активно размещающихся в печатных изданиях, и привлечения внимания к их проектам и кампаниям.

Оценивает участников экспертный совет, в который входят топ-менеджеры крупнейших издательских домов, отвечающих за рекламу. В этом году Gold Print Awards будет вручаться по 15 номинациям. Кроме того, будет объявлен обладатель Гран-при.

Премия была учреждена в 2017 году руководством девяти крупнейших российских издательских домов в сотрудничестве с общественными организациями. Участники и гости премии ежегодно получают возможность познакомиться с проектами наиболее влиятельных и успешных игроков медиарынка России.

Gold Print Awards в этом году поддерживают Coca-Cola, Фанагория, FREEMOTION GROUP, DM Express и другие компании.